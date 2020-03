Euro 2020 | Melissa Satta commenta la notizia del rinvio e rincuora i fan

Melissa Satta, moglie di Kevin Prince Boateng, rincuora i followers demoralizzati per il rinvio degli Europei all’anno prossimo. L’appello dell’ex velina.

Mentre resta ancora aperta la questione degli allenamenti da disputare o meno, la Serie A rimane sospesa fino a nuovo ordine e l’Europeo slitta di un anno. Misure precauzionali che, ai tempi del Coronavirus, riguardano anche lo sport. Il calcio nostrano, presto seguiranno misure precauzionali anche altrove, ha subìto una frenata. Per questo, e per risollevare gli animi di una popolazione incredula di fronte all’emergenza COVID-19, molti personaggi famosi, calciatori e showgirls, stanno invitando i tifosi italiani a non perdersi d’animo.

Una sorta di “Ce la faremo”, dedicato allo sport: non viene esposto sui balconi come i consueti striscioni che siamo soliti vedere di questi tempi sui balconi, ma viene ribadito al pari di un mantra salvifico per infondere determinazione e coraggio in un periodo complesso dove albergano più dubbi che certezze. Ci ha pensato a sottolinearlo, contribuendo alla causa dall’isolamento forzato in cui si trova, Melissa Satta.

Melissa Satta, Europei nel 2021: “Sarà ancora più bello”

L’ex velina, moglie del calciatore del Besiktas Kevin Prince Boateng, in prestito in Turchia dalla Fiorentina, ha postato una storia su Instagram che rispolvera e sostiene le parole del c.t. Roberto Mancini: “Gli Europei nel 2021 saranno ancora più belli. Li aspetteremo con ansia. Saremo ancora più forti e con la voglia di vincere”. Un commento che rincuora, rafforza le coscienze degli appassionati in attesa di tempi migliori.

Questo slittamento, come ribadisce anche la Satta, gioverà – per forza di cose – a quei giocatori che non avrebbero potuto prendere parte alla competizione quest’anno per i motivi più disparati. Si pensi a Zaniolo, infortunatosi con la Roma, potrà riabilitarsi e tornare in campo al meglio senza perdersi la manifestazione sportiva itinerante. La partita inaugurale di Euro 2021, a questo punto, si giocherà proprio all’Olimpico con la Capitale d’Italia già vestita a festa.

Insomma, la Satta imita Roberto Mancini per parole e incoraggiamento. La modella sa quanto sia importante il calcio in Italia, soprattutto come svago e diversivo nei momenti difficili. Tuttavia, bisogna resistere. Distanti, ma uniti, per essere migliori domani. A volte persino un post su Instagram può essere d’aiuto, l’avvenente bostoniana (cresciuta in Sardegna) lo sa e non abbandona i suoi seguaci. Insieme si può, anche attraverso la Rete, per non perdersi di vista e sostenersi nonostante tutto.

