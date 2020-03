Coronavirus | Vanessa Hudgens ha dichiarato che ci sono troppi allarmismi sull’emergenza. Chiara Ferragni è prontamente intervenuta

Vi ricordate di Vanessa Hudgens, la protagonista della saga Disney High School Musical? Bene, l’ex fidanzata di Zac Efron è tornata a far parlare di sé e non per le sue doti artistiche.

La giovane attrice americana, sul suo profilo social, ha pensato bene di condividere con i fan alcune riflessioni in merito al coronavirus. Per la Hudgens, tutto questo allarmismo, la pandemia, e l’emergenza sanitaria, non sarebbero altro che cavolate, ma si tratterebbe soltanto di una semplice influenza che è stata da tutti sopravvalutata.

“Onestamente mi sembrano tutte delle grandi cavolate” ha esordito Vanessa Hudgens sul coronavirus. “Ok, capisco ci sia un virus, lo rispetto, delle persone moriranno ed è brutto, ma è inevitabile” ha concluso l’attrice.

Chiara Ferragni, molto attiva sulla prevenzione del virus, tanto da organizzare raccolte fondi per sostenere l’emergenza sanitaria in Italia, è prontamente intervenuta, invitando Vanessa a non lanciare messaggi sbagliati al suo pubblico.

Leggi anche:

Chiara Ferragni | La Ferri perde le staffe su IG, ma era solo un troll

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Chiara Ferragni rimprovera Vanessa Hudgens sul coronavirus: “Messaggi sbagliati”

Chiara Ferragni, che insieme a suo marito Fedez ha ideato una raccolta fondi a sostegno dell’emergenza sanitaria, è subito intervenuta, provando a far ragionare Vanessa Hudgens sull’importanza di non lanciare, visto il suo enorme seguito sul web, messaggi totalmente sbagliati in merito alla gravità del coronavirus.

“Per favore Vanessa, non lanciamo messaggi totalmente sbagliati” ha esordito la moglie di Fedez. “Il virus ha ucciso migliaia di persone e potrebbe ucciderne anche milioni se le persone non restano nelle loro case” ha proseguito la bionda influencer, che di recente è stata attaccata da Heather Parisi proprio per la sua racconta fondi.

“L’emergenza non riguarda la mortalità del virus, ma il grande numero di persone che possono ammalarsi simultaneamente” ha provato a spiegarle la Ferragni. “Se ci ammaliamo tutti, nessun ospedale di nessun paese potrà curarci tutti quanti” ha concluso.

Chiara Ferragni ha rimproverato Vanessa Hudgens sul coronavirus. L’attrice americana, poco dopo, ha eliminato il contenuto social dai suoi profili e ha chiesto scusa per quanto detto.

Leggi anche:

Daniele Rugani | La fidanzata: “Sono incinta e ho il coronavirus” – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Brividi 💘 Live singing with @real_brown 🇮🇹 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 17 Mar 2020 alle ore 10:31 PDT

Chiara Ferragni e Fedez sono da sempre a favore della prevenzione e si sono impegnati duramente per la campagna #iorestoacasa, organizzando perfino una diretta con Emma Marrone su Instagram per intrattenere i fan in quarantena.