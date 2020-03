Melissa Satta | L’ex velina su Vanity Fair: “Milano mi ha resa ciò che sono”

Melissa Satta partecipa alla campagna di Vanity Fair #IosonoMilano in questo momento difficile per l’Italia e la Lombardia. L’emergenza Coronavirus unisce anche a distanza.

Emergenza Coronavirus, l’Italia sta cercando di rialzarsi stando comodamente seduta sul divano. Così potrebbe riassumersi l’esperienza del nostro Paese, alle prese con il COVID-19. Per evitare contagi e ulteriori propagazioni del virus, il Governo ha varato misure stringenti inducendo – di fatto – l’intera Penisola a restare chiusa in casa. Spostamenti limitati esclusivamente per motivi di salute o di prima necessità, alcune attività lavorative restano aperte – solo quelle più importanti – e ci si potrà spostare soltanto previa autocertificazione. Senza una valida giustificazione scatta una pesante ammenda pecuniaria e, in alcuni casi, persino l’arresto.

Leggi anche –> Giulia De Lellis ha donato 20 euro per l’emergenza Coronavirus? Parla lei

Misure draconiane per il bene di un popolo, il nostro, nel frattempo scienziati e medici sono al lavoro senza sosta per arginare il COVID-19 e soprattutto prendersi cura dei contagiati. Coloro che purtroppo hanno già avuto o stanno avendo a che fare con questo nuovo batterio.

Melissa Satta, l’ex velina su Instagram: “Milano mi ha fatto amare la vita”

Milano e la Lombardia la zona più colpita dello Stivale, da dove è partito tutto. La situazione dovrebbe migliorare nelle prossime settimane, intanto all’ombra della Madonnina si resiste: serve l’aiuto e la collaborazione di tutti, vip compresi. Numerosi, infatti, sono i personaggi milanesi dello sport, della cultura e dello spettacolo che stanno invitando – sui social e sui giornali – alla calma e alla responsabilità restando nelle proprie case.

Con quasi tutto fermo, un contraccolpo – abbastanza forte – lo subisce anche l’economia e la conformazione industriale di una comunità. Quindi i più abbienti e più in voga stanno ‘riqualificando’ l’immagine di Milano attraverso testimonianze e aneddoti per valorizzare il territorio.

Ad esempio, Vanity Fair ha lanciato la campagna #IosonoMilano in cui diversi personaggi famosi raccontano la propria esperienza sul territorio milanese per dare un’ulteriore contestualizzazione a questo isolamento forzato che porterà – necessariamente – ad una nuova fase politica, sociale ed economica.

Leggi anche –> Coronavirus | Eleonora Brigliadori sconvolge tutti sui social

Fra le personalità che si sono raccontate c’è anche quella di Melissa Satta. L’ex velina a Milano ha trovato la sua consacrazione, non poteva lasciare il capoluogo in questo momento complicato senza un pensiero che ha affidato al periodico di costume. L’estratto è stato pubblicato dalla modella di origini bostoniane anche sul suo account Instagram ufficiale.

“Milano è la città che mi ha adottato a 18 anni…la città in cui ho fatto il passo successivo, che mi ha fatto crescere e diventare donna. Milano è la città che mi ha regalato la fortuna di fare quello che faccio oggi, il lavoro che amo. Milano è la città che mi ha regalato amici stupendi (ovviamente anche altre città) ma a Milano ho gli amici su cui posso contare ogni giorno. Milano è la città dove ho incontrato mio marito,con cui ho costruito una famiglia stupenda. Milano è la città che ogni giorno mi fa amare sempre di più la vita nella mia amata Milano“, ha scritto la Satta. Numerose le adesioni e i consensi. In questo periodo buio e incerto c’è un’Italia che resiste, mostrando solidarietà, persino sui social.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google news, per restare sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI