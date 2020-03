GF Vip | Paolo Ciavarro ha fatto un appello alla produzione di Alfonso Signorini perché preoccupato per sua mamma Eleonora Giorgi

Tempi duri anche per i concorrenti della quarta edizione del GF Vip. Gli abitanti della casa più spiata d’Italia, a causa dell’emergenza legata al coronavirus, sono preoccupati più che mai per i membri della loro famiglia. In particolar modo Paolo Ciavarro, che ha chiesto alla produzione di Alfonso Signorini di far riferire a sua madre Eleonora Giorgi di non fare cavolate in un periodo difficile come questo.

“Avevo chiesto in confessionale di mandare mia madre a comprarmi dei vestiti nuovi, ma non voglio corra rischi in un periodo del genere” ha confidato Paolo Ciavarro preoccupato per Eleonora Giorgi al GF Vip. “Vi prego, ditele di restare a casa e di non fare cavolate!” ha concluso il figlio d’arte.

Paolo Ciavarro in ansia per Eleonora Giorgi al GF Vip: “Una situazione particolare”

Paolo Ciavarro, che dopo la puntata di lunedì è stato provocato da Patrick Pugliese al Grande Fratello Vip, non è riuscito a contenere tutta la sua preoccupazione nei confronti della sua famiglia e in particolar modo per sua mamma Eleonora Giorgi.

“In questi giorni è stato anche il compleanno di mio fratello e sono sicuro che non hanno fatto la cena che solitamente facciamo ogni anno” ha confidato il compagno di Clizia Incorvaia. “Mia mamma abita fuori Roma, in un paese. Come molte famiglie non saranno riusciti a stare insieme” ha proseguito.

“E’ una situazione molto particolare” ha osservato Paolo Ciavarro al GF Vip, che probabilmente ora più che mai si tiene stretto la lettera che Eleonora Giorgi gli scrisse qualche settimana fa.

I concorrenti del GF Vip sul coronavirus stanno provando a sensibilizzare i loro telespettatori a restare nelle loro case, sperando che questo difficile periodo possa presto finire.