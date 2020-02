Melissa Satta | L’ex velina lancia una rubrica di fitness su Instagram – VIDEO

Melissa Satta, divisa fra Italia e Turchia per seguire le imprese sportive di suo marito Kevin Prince Boateng (attualmente al Besiktas), ha lanciato una video rubrica di fitness su Instagram.

Melissa Satta è pronta a seguire suo marito in Turchia. L’ex velina, infatti, non ha fatto mistero di voler assecondare Kevin Prince Boateng (trequartista della Fiorentina girato in prestito al Besiktas sino a fine stagione) in questa sua nuova avventura calcistica.

La Satta, tuttavia, non lascia definitivamente l’Italia. La showgirl, dunque, continuerà a lavorare nel nostro Paese rispettando eventuali impegni presi sia a livello televisivo che a livello di sponsorizzazioni con i vari brand che se la contendono per pubblicizzare un capo d’abbigliamento o qualche accessorio.

Melissa Satta, l’ex velina ha un fisico scolpito: qual è il suo segreto

L’indossatrice farà la spola con la Turchia, portando – qualche volta – suo figlio Maddox dal papà per vivere tutti assieme qualche giorno in tranquillità e spensieratezza: non sarà facile conciliare impegni e viaggi, del resto lei l’ha ribadito a più riprese “Le cose facili non ci sono mai piaciute”, riferendosi al periodo di pausa che la coppia si è presa non molto tempo fa.

Ora, però, è un’altra storia: fra i due è tornata ad ardere la fiamma della passione, come testimonia anche un tatuaggio del fuoriclasse tedesco – naturalizzato ghanese – sul polso: “Mely per sempre”, ha scritto. Seguito da un secondo ‘sigillo’, sull’altro polso: “I love you”. A chiudere il cerchio. Rotondo, proprio come un pallone su un prato che rotola spensierato. Così è il loro amore in questo momento e un sentimento del genere va coltivato e nutrito.

Corpo e spirito, insomma, lo dicevano anche i latini. Se Melissa spiritualmente e sentimentalmente ora ha ritrovato una stabilità, a livello fisico non le è mai mancata. La cura del suo corpo è sempre stata – e continua ad essere – una priorità nella sua vita. A prescindere dal tipo di lavoro che fa, proprio per una questione di benessere personale.

Le stesse sensazioni ha deciso di trasmetterle, per chi saprà coglierle, ai followers di Instagram: è nata, infatti, #TrainingWithMelissa. La videorubrica, con hashtag dedicato, curata dall’ex velina su Instagram che mostra i segreti per riuscire ad avere un fisico come il suo. Non è merito soltanto di Madre Natura, ma anche di una serie di programmi ed esercizi mirati per tonificarsi laddove serve.

Così la modella bostoniana, cresciuta in Gallura, periodicamente posta foto e video in palestra dove dà sfoggio della sua preparazione: ultimamente ha lanciato una challenge (ovvero una sfida): gli utenti devono provare a rifare alcuni suoi esercizi, per poi postare nuovamente il video in Rete, cosicché lei potrà vederlo e aiutare i fan (quelli più desiderosi) a migliorare e migliorarsi. Una buona iniziativa social che accontenta gli ammiratori, potranno vedere il fisico statuario della loro beniamina con un semplice tocco sullo smartphone, e degli appassionati di fitness per cui la Satta è sempre più una guida. Oltre che un riferimento. Dentro e fuori i social network.

