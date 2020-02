Silvia Provvedi diventerà mamma

Silvia Provvedi ha rilasciato un’intervista per Chi dove parla della sua gravidanza e dei nomi scelti per il nascituro.

Silvia Provvedi sta per diventare mamma e ha deciso di parlare di questo momento speciale in un’intervista per Chi.

Giunta al quinto mese di gravidanza, l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di raccontarsi un po‘, parlando di cosa prova e dei nomi ai quali ha già pensato pur non conoscendo ancora il sesso del nascituro. Cosa che, come lei stessa ha dichiarato, intende fare con calma e dando tempo al tempo.

Silvia Provvedi mamma: ecco l’intervista per Chi

Silvia Provvedi, nota al pubblico come ex concorrente del Grande Fratello nonché membro del duo Le Donatella, in cui canta con la sorella gemella, è in dolce attesa.

La notizia era già trapelata qualche tempo fa tramite Chi ma oggi la Provvedi ha deciso di parlarne in un’intervista (sempre per Chi) dove si racconta, parlando del suo compagno e dei progetti per il futuro.

Ancora ignara del sesso del nascituro, Silvia ha ammesso di aver già in mente i probabili nomi che saranno Andrea nel caso di un maschietto e Benedetta per una femminuccia.

La cantante ha anche aggiunto che la gravidanza non è stata cercata ma che è giunta dalla sua relazione con l’imprenditore Giorgio De Stefano da lei soprannominato Malefix.

Sempre più cambiata dalla gravidanza e dal suo ruolo di mamma, la Provvedi ha anche ammesso di aver iniziato a prendere in considerazione, seppur per la prima volta, l’idea del matrimonio. Al momento, quindi, non è ancora certa di cosa farà in proposito ma quel che è sicuro è che ci sta pensando.

La maternità, dopotutto, porta con se una serie di cambiamenti che possono dare una nuova prospettiva alle cose. Intanto quel che è certo è che Silvia si dice più che felice della sua gravidanza e pronta a diventare mamma. Cosa che, stando ai calcoli, avverrà intorno al mese di Giugno.

Un cambiamento non indifferente per l’ex concorrente del Grande Fratello che dopo tante lacrime sembra aver finalmente trovato la stabilità che cercava nell’amore del suo compagno e nella gioia della maternità.