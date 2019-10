Melissa Satta, ospite a Verissimo, svela alcuni dettagli sul suo matrimonio: “Così io e Boateng ci siamo lasciati”. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Melisatta Satta sabato sarà una delle ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo e, nel corso del programma, ha parlato un po’ del riavvicinamento al marito, Kevin Prince Boateng.

Infatti la showgirl ha rivelato di aver vissuto la fine del matrimonio vissuta come un fallimento: “È una cosa che non vorresti mai. Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio. I giovani di oggi devono riflettere sull’importanza di tenere unita la famiglia. Stare insieme è un sacrificio e un compromesso”

Leggi anche

>>> Melissa Satta e Boateng, è di nuovo amore: “sempre…”

>>> Melissa Satta: foto super bollente su Instagram, fa impazzire i fan

>>> Boateng e Melissa Satta, la Fiorentina scelta “d’amore”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI