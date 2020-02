Elisabetta Canalis | Un San Valentino speciale per l’ex velina – FOTO

Elisabetta Canalis si prepara a festeggiare San Valentino, per l’occasione sfoggerà un body piuttosto aderente. L’ex velina ha incantato i fan di Instagram pubblicando lo scatto in anteprima.

Anche Elisabetta Canalis si sta preparando a festeggiare San Valentino con la sua dolce metà, ormai l’ex velina fa la spola fra Italia e America (dove vive) e, dopo aver fatto parlare di sé qualche anno fa per la storia d’amore con George Clooney, ora passa il tempo fra lavoro e famiglia. Sporadiche le sue apparizioni in tivù: Rai, Mediaset, a seconda di dove la chiamino lei risponde presente.

Tante, invece, sono le occasioni per mettersi in mostra come modella. Infatti, nella quotidianità della bella sarda, non c’è solo fiction e spettacolo (pur avendo ben figurato ne “L’isola di Pietro” con Gianni Morandi recentemente) ma anche alta moda. La Canalis è richiesta, in qualità di testimonial, per rappresentare e promuovere i marchi più ambiti. Casual e intimo, non fa differenza: l’effetto è comunque quello sperato. Ossia riuscire a valorizzare un capo d’abbigliamento, grazie alla sua forma impeccabile che rende ciascun prodotto perfetto e spendibile.

Elisabetta Canalis, body in pizzo per San Valentino: fan estasiati dall’ex velina

Intimissimi, noto marchio di intimo che si è sempre circondato di testimonial dall’aspetto gradevole – per usare un eufemismo – pensiamo a Diletta Leotta o Fedez (contattato per promuovere la collezione di intimo maschile), ringrazia. La Canalis, infatti, con l’avvento di San Valentino, sta promuovendo una collezione particolare: dei body su misura, molto aderenti, per far sognare tutti gli innamorati.

“Mi sono innamorata di questo body per la serata più romantica dell’anno. Voi cosa sceglierete?”, chiede curiosa Elisabetta pensando alla sera del 14 febbraio. Le risposte sotto il post pubblicitario – contraddistinto dall’hashtag #ad, che sta per advertising – sono molteplici. Quasi tutti i commenti, però, si soffermano anche sulla bellezza della testimonial che, malgrado il tempo che passa, resta sempre un’icona di stile e sensualità.

Cupido ha ancora molte frecce a disposizione del proprio arco, ma la più convincente – sinora – resta Elisabetta Canalis che continua a far breccia nel cuore dei suoi fan. Anche, e soprattutto, grazie a foto così.

