Giulia De Lellis ha donato 20 euro per l’emergenza coronavirus? Parla lei

Giulia De Lellis ha donato solo 20 euro per l’emergenza del coronavirus in Italia? Lei ha fatto chiarezza su Instagram

In questi giorni Giulia De Lellis è tornata al centro dell’ennesima polemica. Quale?

Secondo l’influencer Deianira Marzano, l’ex fidanzata di Andrea Damante avrebbe donato ad un ospedale, a causa dell’emergenza coronavirus, la cifra di 20 euro.

La notizia ha creato un certo scalpore nel popolo della rete che, dato la vasta popolarità dell’influencer, si aspettava decisamente una cifra più importante.

Per questo motivo, una fan ha chiesto maggiori spiegazioni sul perché abbia donato una cifra così bassa rispetto alle loro aspettative.

“Onestamente non so da dove sia uscita fuori questa notizia” ha esordito Giulia De Lellis sulla sua donazione di 20 euro. “Io ho fatto donazioni importanti ad ospedali che mi sono più a cuore ed altre piccole donazioni a diverse strutture che si occupano dell’emergenza coronavirus” ha chiarito, forse l’ex, fidanzata di Andrea Iannone, smentendo categoricamente di aver donato “solo” 20 euro di fronte a quest’emergenza che sta piegando il bel paese.

Emergenza Coronavirus | Giulia De Lellis invita i suoi fan a donare

Approfittando della smentita in questione, Giulia De Lellis, che di recente ha confermato la crisi con Andrea Iannone, ci ha tenuto a lanciare un importante messaggio a tutti i suoi followers.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha invitato i suoi fan a non scandalizzarsi di fronte a una donazione di 20 euro, perché è una cifra di tutto rispetto.

“Non so chi sia questa persona che ha donato 20 euro, ma ben venga” ha esordito Giulia, che tra l’altro sembra essersi riavvicinata ad Andrea Damante. “Se tutti quanti voi donaste 20 euro a testa, beh saremmo decisamente un passo in avanti!” ha concluso, spingendo i suoi fedeli sostenitori a non criticare la cifra di chi dona, ma di donare a loro volta affinché gli ospedali possano fornire tutto il necessario a chi ha contratto il coronavirus.

Giulia De Lellis sul coronavirus, a differenza di molte sue colleghe, ha spinto i suoi fan a donare, ma soprattutto a non prendere sottogamba il problema. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha invitato il suo pubblico a restare a casa, in modo tale di non mettere a rischio la propria a salute e nemmeno quella di chi ci sta accanto.