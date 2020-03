GF Vip | Amici 19 | Striscia La Notizia | Mediaset, attraverso un comunicato, ha spiegato perché i programmi di intrattenimento continueranno ad andare in onda nonostante l’emergenza del coronavirus

In molti, in questi giorni, si chiedevano se alcuni programmi continuassero la propria messa in onda oppure no a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia. Il GF Vip è andato in onda ieri, ma che destino avranno, ad esempio, Amici di Maria De Filippi e il noto tg satirico di Striscia La Notizia?

In queste ore è arrivato un comunicato di Mediaset in cui svela ogni possibile mistero: i programmi di intrattenimento, almeno quelli citati, continueranno regolarmente la loro messa in onda. Prendendo, ovviamente, le giuste precauzioni per garantire la massima sicurezza a tutti gli addetti ai lavori.

Il GF Vip, Amici e Striscia La Notizia andranno in onda nonostante il coronavirus.

Mediaset spiega perché il GF Vip, Striscia La Notizia ed Amici vanno in onda

Perché Mediaset ha scelto di mandare in onda il GF Vip, Striscia La Notizia ed Amici?

Nonostante in questi giorni si sia giunto all’accordo di mandare in onda principalmente contenuti relativi all’informazione, visto che alcuni programmi sono stati sospesi a causa del coronavirus, allo stesso tempo è giusto, ma anche doveroso, garantire al pubblico del piccolo schermo anche una piccola fonte di distrazione. Qualcosa con cui distrarsi, per qualche ora, dall’emergenza che sta colpendo il nostro paese.

Gli addetti ai lavori, quelli che si occupano dei programmi citati, si sono dimostrati contenti di fronte alla richiesta di Mediaset di continuare la messa in onda di questi tre programmi televisivi, quelli di maggior successo del palinsesto e che, nonostante le precauzioni imposte dalla nuova normativa, possono regolarmente andare in onda.

Dopo di tutto è lo stesso discorso di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip: i personaggi del piccolo schermo hanno lo scopo di intrattenere il pubblico in questo periodo e il comunicato di Mediaset sul coronavirus non fa altro che confermarlo.

La scelta di Mediaset, nonostante sia stata pensata per il bene del pubblico, sta dividendo i telespettatori. In molti, infatti, ritengono che fosse il caso di sospendere ogni programma. Altri, invece, apprezzano la scelta fatta.