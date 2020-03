Coronavirus | Alfonso Signorini durante la diretta di questa sera ha spiegato perché lui e la produzione del Grande Fratello Vip hanno scelto di andare in onda

Alfonso Signorini, d’accordo con la produzione della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha scelto di andare in onda nonostante l’emergenza legata al coronavirus.

Il direttore di Chi ha spiegato ai suoi telespettatori il perché di questa decisione. Il motivo, come prevedibile, è quello di offrire al pubblico del piccolo schermo, oltre all’informazione che la rete già propone, una piccola fonte di distrazione. Un piccolo spacco dalla realtà, per poter sorridere per qualche minuto come se nulla fosse mai successo.

“Noi vogliamo intrattenervi, fare spettacolo per offrirvi un minimo di distrazione” ha esordito Signorini. “Se non vi va e preferite altra informazione, siete liberi di cambiare canale. Noi saremo qui ad intrattenere chi vorrà seguirci” ha concluso il conduttore.

Perché il Grande Fratello Vip va in onda con il coronavirus è un mistero risolto e il pubblico non può non ringraziare Alfonso Signorini per offrirgli questo piccolo momento di distrazione dalla realtà.

Leggi anche:

GF VIP | Alfonso Signorini bloccato dal Coronavirus: come condurrà?

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Alfonso Signorini fa una raccomandazione ai concorrenti del GF Vip sul coronavirus

Alfonso Signorini, prima di prendere parte con il vero spirito del GF Vip, ci ha tenuto a fare una raccomandazione ai suoi vipponi. Che cosa gli ha chiesto? Di non cambiare atteggiamento a causa del coronavirus.

“Vi prego, non cambiate. Il pubblico ne ha bisogno” ha spiegato il padrone di casa. “Non voglio che Antonella diventi improvvisamente una suora, che non litiga con nessuno” ha proseguito con un pizzico di ironia, facendo riferimento ai continui litigi della showgirl con Valeria Marini e Licia Nunez.

I concorrenti del GF Vip, ancora visibilmente scossi per l’emergenza legata al coronavirus, hanno promesso di mettercela tutta. Anche perché Alfonso Signorini, come ha fatto notare Valeria Marini nelle scorse ore, gli ha riferito che nessuno è più al sicuro di loro in questo momento.

Leggi anche:

Grande Fratello Vip | Marco Senise: “Con Antonella Elia è finita perché…”

Nonostante le lacrime, il dolore e le difficoltà, il Grande Fratello Vip è pronto a donare un momento di distrazione, un sorriso, al fedele pubblico del piccolo schermo.