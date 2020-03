Coronavirus | Valeria Marini ha dichiarato di voler restare il più a lungo al Grande Fratello Vip perché si sente al sicuro dall’epidemia

Valeria Marini, a differenza dei suoi compagni di viaggio, sembra essere una dei concorrenti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ad aver reagito in maniera più lucida di fronte all’emergenza legata al coronavirus.

La stella del Bagaglino ha suggerito ai suoi compagni di viaggio di non vedere come unica via di salvezza quella dell’uscita dalla casa più spiata d’Italia. In quanto il virus è proprio la fuori, per le strade della città, e la casa in cui si trovano è isolata da tutto e da tutti e questo la rende uno dei luoghi più sicuri dal contagio del virus.

“Onestamente vista la situazione che si sta creando fuori” ha esordito la showgirl. “Io direi che è meglio rimanere qui dentro il più a lungo possibile. Mi sento più al sicuro” ha concluso.

Valeria Marini si esprime sul Coronavirus al GF Vip: “Tutto è partito da Milano”

Valeria Marini, probabilmente, è risultata essere quella più lucida perché aveva già una certa consapevolezza di quello che stava accadendo al di fuori sull’emergenza legata al coronavirus, visto che è entrata nella casa soltanto qualche settimana fa.

La showgirl ha spiegato ai concorrenti del GF Vip, che sono stati informati soltanto ieri da Michele Cucuzza, il tutto sarebbe partito da Milano visti i contatti con la popolazione cinese a causa del mercato legato alla moda. Anche se, è bene specificare, non ha incolpato i cinesi di quest’emergenza in quanto è un problema che riguarda tutto il mondo e non soltanto il continente asiatico.

“Questo virus è scappato dai laboratori cinesi, ma non posso darvi troppe notizie” ha aggiunto Valeria Marini sul coronavirus al GF Vip, che di recente ha avuto una nuova furiosa lite con Antonella Elia.

Valeria, con le sue riflessioni, avrà convinto anche gli altri a restare?