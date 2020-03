Antonella Elia ha nuovamente perso la calma con Valeria Marini dopo aver scoperto dell’emergenza del Coronavirus in Italia

Antonella Elia non ha decisamente reagito bene di fronte alla notizia dell’emergenza del Coronavirus in Italia.

L’ex ragazza di Non è la Rai, non appena uscita dal confessionale insieme alle sue compagne di viaggio, ha duramente attaccato la sua rivale Valeria Marini, consigliandole di spararsi.

Valeria si è subito sfogata con Patrick Pugliese, delusa ancora una volta dell’atteggiamento di Antonella nei suoi confronti, soprattutto in un momento delicato come questo.

“Ma stiamo scherzando?” ha esordito la showgirl del Bagaglino. “Prima mi ha messo le mani addosso e adesso mi manaccia dicendomi di stare attenta a quello che faccio e mi dice di spararmi” ha proseguito. “Ma dove arriveremo?” ha concluso.

Antonella Elia ha superato il limite con Valeria Marini al GF Vip? Il pubblico del piccolo schermo sembra essere convinto di sì.

Antonella Elia una furia al GF Vip: “Peccato non poterle strappare extension”

Antonella Elia ha riservato il suo rancore non solo per Valeria Marini, tra l’altro di recente Marco Senise ha parlato della fine del suo flirt con lei, ma anche per la concorrente Licia Nunez.

All’ex ragazza di Non è la Rai non è andata giù che l’attrice sia intervenuta in favore di Valeria, chiedendole di evitare atteggiamenti del genere in un momento difficile come questo.

“Ma cosa vuoi tu?” ha inveito Antonella. “Lasciami stare, brutta stronz*!” ha proseguito. “Sei un cobra, una persona viscida e meschina. Davvero sei convinta che la gente al di fuori di qui ti ammiri? Ma vatti a fare un giro, prima che io perda davvero la calma!”

Ma lo sfogo di Antonella Elia al Grande Fratello Vip, dopo aver visto il video messaggio di Michele Cucuzza in cui spiega l’emergenza del Coronavirus, è andato bene oltre, parlandone ulteriormente con Andrea Denver e Asia Valente.

“Il mio istinto è quello di attaccarmi ai suoi capelli” ha spiegato la showgirl su Licia Nunez. “Ma purtroppo non posso strapparle tutte le extension da testa” ha concluso amareggiata.

Ci sarà una rissa tra Antonella Elia e Licia Nunez al GF Vip come avvenne, tanti anni fa ormai, all’Isola dei Famosi con Aida Yespica? Speriamo vivamente di no, visto che sarebbe un pessimo esempio. Soprattutto se si considera il periodo difficile che il pubblico del piccolo schermo si ritrova a vivere a causa dell’emergenza legata al Coronavirus.