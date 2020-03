Grande Fratello Vip | Marco Senise: “Con Antonella Elia è finita perché…”

Grande Fratello Vip | Marco Senise a Pomeriggio Cinque ha rivelato il motivo della sua rottura con Antonella Elia e della fine del flirt con Valeria Marini

Ormai non è di certo mistero che Antonella Elia, negli anni 90, abbia avuto una relazione con il conduttore Marco Senise. Relazione durata qualche mese o poco più, ma che è rimasta ben impressa nella mente dell’ex volto di Forum.

Marco, negli studi di Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso, ha rivelato il motivo della rottura. Qual è?

Antonella avrebbe un carattere fin troppo particolare. Una volta, alle due del mattino, avrebbe svegliato Marco soltanto perché aveva voglia di dormire da sola e l’aveva pregato di tornare a casa sua. Senise ha chiarito che tra i due non era avvenuta nessuna discussione o altro poco prima, ma che semplicemente lei non riusciva a dormire in compagnia.

Perché Marco Senise ha lasciato Antonella Elia del Grande Fratello Vip non è più un mistero, ma come replicherà la showgirl di fronte a questi nuovi retroscena sul suo passato?

Marco Senise: il retroscena su Valeria Marini al Grande Fratello Vip

Marco Senise ha soddisfatto tutte le curiosità dei fan del GF Vip, rivelando anche il motivo per cui il suo flirt con Valeria Marini è terminato.

L’ex volto di Forum ha rivelato che la stella del Bagaglino lo aveva chiamato invitandolo a passare un weekend con lei a Capri, ma lui è stato costretto a rifiutare per motivi puramente lavorativi, visto che anche un suo collega si era preso qualche giorno di riposo dall’attività che gestivano insieme.

“Ma come? Io ti chiedo di venire a Capri insieme e tu mi dici di no?!?” avrebbe sbottato Valeria Marini del Grande Fratello Vip, che recentemente è stata anche attaccata da Francesca Cipriani, e per questo motivo sarebbe completamente sparita dalla vita di Marco Senise.

Il conduttore non sembra essere molto fortunato con le correnti della quarta edizione del GF Vip. Magari, qualora i concorrenti scegliessero di continuare quest’avventura vista l’emergenza del coronavirus, potrebbe sempre inviare loro un video messaggio per ricordare i vecchi tempi trascorsi insieme.