GF Vip, Sossio Aruta attacca Antonio Zequila in diretta: l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne vuota il sacco. “Voleva farmi fuori da Temptation Island”.

Sossio Aruta contro Antonio Zequila durante la nuova puntata live del Grande Fratello Vip 2020. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, infatti, ha puntato il dito contro Zequila, reo di aver tentato di farlo fuori da Temptation Island Vip a cui ha partecipato con la sua attuale compagna, Ursula Bennardo.

Durante il momento per eleggere il re della casa del Grande Fratello Vip 2020 tra Sossio Aruta e Antonio Zequila, l’ex cavaliere del trono over ha svelato un retroscena sul suo rapporto con Zequila che continua ad essere ai ferri corti con Adriana Volpe. I due hanno un amico in comune che avrebbe ricevuto da Zequila diverse telefonate per tentare di far fuori Sossio da Temptation Island per prendere il suo posto.

“Abbiamo un amico in comune. Quando ho fatto Temptation Island so che lui ha chiamato questo amico in comune per dire ‘Come mai chiamano lui che non ha fatto niente e sta sempre in mezzo, quando io sono famoso, sono un attore e ho fatto teatro?”, ha raccontato Sossio svelando quello che, finora,



Zequila nega le parole di Sossio, ma tra i due non scoppia nessuna discussione. Nonostante abbiano entrambi due caratteri forti e si sentano i re della casa, i due non si scontrano e ammettono di volersi bene. Valeria Marini, però, di fronte alla domanda di Alfonso Signorini che le ha chiesto chi sia il vero re della casa ha eletto Zequila con cui ha ammesso di aver avuto un flirt in passato.

Dopo il momento serio dedicato al coronavirus con il discorso di Alfonso Signorini, dunque, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha regalato un momento di spensieratezza al pubblico.