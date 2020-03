GF Vip | Adriana Volpe è stata smascherata dalla mamma di Antonio Zequila, che ha rivelato un retroscena sulla conduttrice e suo figlio

Da tempo, ormai, al GF Vip non si fa altro che parlare del presunto flirt, avvenuto anni fa, tra Adriana Volpe ed Er Mutanda. Quest’ultimo continua ad insistere di aver avuto un incontro ravvicinato con la conduttrice, mentre lei continua a negare.

La mamma di Antonio Zequila, recentemente intervistata dal settimanale Chi, ha svelato un retroscena, retroscena che sembrerebbe smascherare la conduttrice. Che cosa ha rivelato?

“Nel 2005, quando Antonio era pronto per prendere parte all’Isola dei Famosi” ha esordito la donna. “Adriana chiamò mio figlio, chiedendogli di non parlare del loro passato” ha proseguito. “Una richiesta alquanto bizzarra, visto che continua a dichiarare che tra lei e mio figlio non è mai successo nulla, no?” ha concluso.

La mamma di Antonio Zequila ha smascherato Adriana Volpe al GF Vip? Sicuramente, durante la prossima diretta con Alfonso Signorini, mostrerà queste dichiarazioni alla conduttrice.

Antonio Zequila difende suo figlio al GF Vip: il retroscena sulla Marini

La mamma di Antonio Zequila, tra l’altro di recente si è parlato della famosa lite con Pappalardo a Domenica In, ha anche parlato del presunto flirt tra suo figlio e Valeria Marini.

Valeria, anche lei, ha più volte negato di avere avuto un flirt o una storia con l’attore, ma la mamma di Zequila sembra pensarla, anche in questo caso, diversamente.

“Lei mi venne addirittura a trovare con Antonio, prima che partissero insieme per un viaggio” ha rivelato la mamma di Antonio Zequila del Grande Fratello Vip. “Cose da non crederci!” ha concluso.

Dopo Adriana Volpe, che ha violato il regolamento del reality show di Alfonso Signorini, e Valeria Marini, nessuna sembra voler confermare di aver avuto una storia con Zequila.

Non è che forse tutte queste showgirl si vergognano di avere avuto un flirt con Antonio Zequila? Non ci resta che sperare che Signorini faccia chiarezza sull’intera vicenda.