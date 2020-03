GF Vip | Valeria Marini ha ammesso di aver avuto un flirt con Antonio Zequila, mentre lui ha smascherato Adriana Volpe svelando un retroscena sul loro passato

Valeria Marini, durante la diretta di questa sera al GF Vip, nonostante in un primo momento avesse negato, ha ammesso di avere avuto un po’ di anni fa un flirt con Antonio Zequila.

La confessione della showgirl è arrivata durante un confronto di Er Mutanda con Adriana Volpe, in merito al famoso incontro fugace che avrebbero avuto tanti anni fa.

“Tu sei davvero andata a letto con lui?” ha chiesto Adriana a Valeria. “Sì sì, abbiamo avuto proprio un flirt noi due” ha replicato la stella del Bagaglino. “Beh mica sono tutti ipocriti come te” ha esordito Antonio. “Io ti ammiro come donna, Valeria” ha concluso il concorrente di Alfonso Signorini.

Valeria Marini ha ammesso il flirt con Antonio Zequila al GF Vip, lasciando tutti spiazzati visto che lei in un primo momento aveva prontamente negato il tutto.

Antonio Zequila smaschera Adriana Volpe al GF Vip: il retroscena

Dopo aver accolto la testimonianza di Valeria Marini al GF Vip, Antonio Zequila ha nuovamente smascherato Adriana Volpe ribadendo non solo di aver avuto un flirt con lei, ma che quest’ultima lo avrebbe telefonato prima della sua partecipazione all’Isola dei Famosi con Simona Ventura per chiedergli di non raccontare nulla.

Certo, fin qui è sempre la sua parola contro quella della conduttrice, ma la versione di Antonio è uguale al retroscena choc che ha raccontato sua madre. I due, come il pubblico ben sa, non hanno di certo avuto modo di confrontarsi e mettersi d’accordo visto che Antonio Zequila al Grande Fratello Vip è isolato dal mondo esterno, proprio come tutti gli altri concorrenti.

Una puntata, tra l’altro, difficile quella di questa sera, dove Alfonso Signorini ha spiegato perché ha scelto di andare in onda con il Grande Fratello Vip, vista l’emergenza legata al coronavirus.

Adriana Volpe al GF Vip ha preferito non replicare di fronte al retroscena dell’attore, preferendo non dare adito ad ulteriori polemiche. Chi dei due avrà ragione?