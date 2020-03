I concorrenti del GF Vip 2020 si ritirano dopo essere stati informati dell’emergenza coronavirus in Italia? Zequila: “non mi va più di giocare”.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 si ritirano dopo essere stati informati dell’emergenza coronavirus? Michele Cucuzza, attraverso un video, ha comunicato ai suoi ex coinquilini quello che sta accadendo in Italia spiegando anche le decisioni del Presidente del Consiglio, Conte che ha reso l’Italia zona rossa. Dopo aver ascoltato le parole di Cucuzza, i concorrenti hanno valutato la possibilità di lasciare la casa per tornare dalle proprie famiglie.

GF Vip 2020, i concorrenti pensano al ritiro per il coronavirus

Il messaggio di Michele Cucuzza sul coronavirus ha scosso profondamente i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 che, pur sapendo che il virus si era diffuso in Italia, non immaginavano che la situazione fosse così grave. Le reazioni dei concorrenti sono state fortissime. Tra i più scossi c’è sicuramente Antonio Zequila che, preoccupato per la madre, ha dichiarato di aver perso la voglia di giocare.

“A me passa la voglia di giocare. A un certo punto del gioco ce ne sbatte un ca**o. Uno può anche decidere liberamente che vuole andare via”, ha detto Zequila. Patrick Ray Pugliese, invece, non ha escluso di poter andare avanti anche se ha ammesso che dovrebbe essereuna decisione presa di comune accordo anche con gli autori e la produzione del reality show.

Adriana Volpe, invece, che nei giorni scorsi ha avuto contatti con il marito che ha lasciato l’Italia insieme alla figlia, si è detta preoccupata anche per la situazione economica dell’Italia.

Molto preoccupato anche Fabio Testi che, la settimana scorsa, era stato rassicurato dal figlio che vive a Shangai. “Io adesso penso solo ad andare via domani, questa non è la mia vita”, ha dichiarato l’attore che è al televoto con Asia Valente e Sara Soldati. Cosa faranno, dunque, gli inquilini della casa più famosa d’Italia? Si ritireranno in massa o decideranno di continuare per regalare un momento di svago agli italiani in un momento particolarmente difficile?