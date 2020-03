Antonella Elia ha fatto una grave, e pesante, insinuazione nei confronti di Licia Nunez al Grande Fratello Vip

Una settimana davvero difficile per i concorrenti del Grande Fratello Vip che, oltre a scoprire dell’emergenza legata al coronavirus, si sono subiti anche le numerose liti tra Antonella Elia e Licia Nunez.

L’attrice si sarebbe offesa dall’imitazione che l’ex ragazza di Non è la Rai, Adriana Volpe e Paola Di Benedetto le avrebbero fatto e da lì sarebbe successo il finimondo.

Licia ha detto di essere rimasta delusa e colpita da quell’episodio, in quanto le avrebbe ricordato in qualche modo la perdita di suo figlio. Perdita di cui aveva già raccontato all’inizio di questa esperienza.

Antonella, che non ha peli sulla lingua, l’ha subito accusata di strumentalizzare la perdita di suo figlio soltanto per emergere all’interno del contesto televisivo.

“Tutte le donne possono comprendere un dramma del genere” ha esordito la showgirl. “Mica racconto i fatti miei in giro” ha concluso, scatenando l’ira della sua collega.

Antonella Elia ha fatto una grave insinuazione su Licia Nunez al Grande Fratello Vip, lasciando tutti senza parole.

Alfonso Signorini blocca Antonella Elia al GF Vip | Licia Nunez: “Come ti permetti?”

Licia Nunez, che aveva già discusso in settimana con Antonella Elia, ha ovviamente perso la calma di fronte alla forte accusa ricevuta.

“Ma come ti permetti di dire una cosa del genere, come?!? ha esordito furiosa la showgirl. Alfonso Signorini ha ovviamente bloccato l’ex ragazza di Non è la Rai, affermando che non ritiene assolutamente che Licia abbia utilizzato un episodio così doloroso della sua vita soltanto per emergere nella casa, trovando un certo dissenso da parte del suo “soldato”.

Alfonso Signorini ha rimproverato Licia Nunez al GF Vip, dicendole però che offendersi per un’imitazione, che nulla aveva a che fare con la sua perdita, è decisamente eccessivo.

Valeria Marini, che poco prima ha ammesso di aver avuto un flirt con Antonio Zequila, ha preso le difese di Licia Nunez, affermando che Antonella è brava soltanto ad insultare le persone.

Antonella Elia, ancora una volta, ha creato scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip.