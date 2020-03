GF VIP | Alfonso Signorini bloccato dal Coronavirus: come condurrà?

Il GF VIP e Alfonso Signorini non si arrendono al Coronavirus: la prossima puntata dello show andrà in onda grazie a misure eccezionali prese dalla produzione e dalla ferma volontà di Signorini di non cedere il timone ad Alessia Marcuzzi.

Fieramente al timone nonostante le difficoltà che tutta Italia, e anche il comparto dell’intrattenimento televisivo, sta affrontando in questo momento.

Alfonso Signorini ha deciso di condurre il Grande Fratello VIP in una maniera assolutamente mai vista, con un grande sforzo logistico da parte di Mediaset.

Il conduttore, che vive a Milano, non ha potuto raggiungere Roma in tempo per la diretta di questa settimana, quindi qualcuno aveva ipotizzato che il suo show potesse essere affidato a un altro conduttore: le cose non sono andate così. Ecco cosa vedranno gli appassionati del reality show nella prossima puntata.

Alfonso Signorini guida il GF VIP nonostante il Coronavirus, ma da Milano

Coloro che lavorano in televisione e nel mondo dello spettacolo in generale sono abituati a spostarsi molto di frequente per vari impegni lavorativi e non hanno alcun problema a lavorare lontano dal proprio domicilio, consapevoli che nel giro di qualche ora di volo possono raggiungere rapidamente gli studi televisivi.

Il problema è nato nel momento in cui in tutta Italia sono stati proibiti gli spostamenti non strettamente necessari, soprattutto tra il Nord e il Centro Sud del Paese.

Alfonso Signorini vive a Milano, mentre gli studi Mediaset dove si svolge ogni settimana il Grande Fratello si trovano a Roma Cinecittà. Purtroppo, quindi, Signorini è impossibilitato a raggiungere gli studi e, per questo motivo, avrebbe potuto perdere la conduzione dello show, almeno per una puntata.

Secondo voci piuttosto accreditate era anche stata contattata Alessia Marcuzzi, che vivendo a Roma avrebbe potuto sostituire senza problemi il conduttore.

In un moto d’orgoglio e di attaccamento alla sua creatura televisiva, però, Alfonso Signorini si è rifiutato di rinunciare al suo posto di conduttore al comando del GF VIP e ha deciso di andare in onda comunque, anche se conducendo da Milano in collegamento con la Casa del Grande Fratello.

Niente opinionisti, studio deserto

Esattamente come è capitato anche ad altri programmi televisivi, il Grande Fratello dovrà andare in onda senza pubblico, dal momento che le misure di sicurezza approvate dall’OMS proibiscono l’assembramento di persone.

Oltre a fare a meno del pubblico, Alfonso Signorini dovrà rinunciare anche ai suoi due opinionisti, bloccati a loro volta dalle misure contenitive del contagio.

Wanda Nara si trova infatti a Parigi, dov’era rientrata liberamente prima che l’Italia diventasse “zona protetta” come ha dichiarato il Presidente del Consiglio il 9 Marzo.

Pupo a sua volta era tornato in Toscana, dove risiede, dopo l’ultima puntata, ed è rimasto bloccato nella regione.

Signorini si troverà da solo a reggere le redini di una puntata delicatissima: i concorrenti del reality show hanno ricevuto recentemente le notizie più aggiornate in merito all’evoluzione dell’epidemia in Italia e molti hanno ipotizzato di lasciare la trasmissione.

La produzione dello show è però riuscita a riportare la calma nella casa di Cinecittà, spiegando che oggi più che mai gli italiani hanno bisogno di leggerezza e di intrattenimento per riuscire a risollevare un po’ il morale dopo le drammatiche notizie di questi giorni e le difficoltà della quarantena che tutta Italia sta affrontando.

Come vorrà indirizzare la prossima puntata Alfonso Signorini? Di certo sarebbe il caso di cambiare il tono della trasmissione, evitando di mandare in onda ulteriori litigi e tensioni tra i concorrenti, che sembrano più che mai fuori luogo in un quadro sociale difficile come quello che stiamo affrontando. Nel frattempo le ragazze del Grande Fratello hanno lanciato un messaggio a tutti i telespettatori, unendosi al coro delle raccomandazioni a rispettare le regole della quarantena.

