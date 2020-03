Coronavirus | Come sta ora Leonardo Greco di Uomini e Donne

Coronavirus | L’ex tronista di Uomini e Donne Leonardo Greco è risultato positivo al virus. La sua fidanzata Cinzia Meroni ha rivelato come sta ora

Leonardo Greco, storico ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne, è risultato positivo al coronavirus.

L’ex tronista aveva rivelato sul suo profilo Instagram di essere ricoverato al Sacco di Milano e di avere forti problemi legati alla respirazione. Anche se i primi due tamponi effettuati avevano riportato un risultato negativo, ma i medici riscontravano in Leonardo gli stadi della malattia e per questo hanno deciso di riprovare per la terza volta il test che questa volta ha dato esito positivo.

Il pubblico di Maria De Filippi è preoccupato per Greco ed è, con giusta causa, ansioso di conoscere le sue condizioni di salute. La fidanzata di Leonardo Greco, Cinzia Meroni, intervistata da Today, ha tranquillizzato il pubblico rivelando che al momento le condizioni del suo compagno sono piuttosto stabili.

“Al momento sta meglio. Il suo corpo sta rispondendo bene alla terapia che i medici gli hanno somministrato” ha rivelato la ragazza. “Sono sicura che è in buone mani, ma non vedo l’ora di rivederlo a casa” ha concluso.

L’ex tronista di Uomini e Donne positivo al coronavirus ce la sta mettendo tutta, insieme all’aiuto dei medici, per vincere questa difficile battaglia.

Uomini e Donne | Leonardo Greco positivo al Coronavirus | La fidanzata: “Fate attenzione”

L’ex tronista Leonardo Greco di Uomini e Donne è risultato positivo al coronavirus. Nelle scorse ore la sua fidanzata Cinzia ha spiegato in che modo si sono accorti del pericolo che stava correndo l’ex protagonista di canale 5.

Leonardo, durante la domenica del primo marzo, ha iniziato ad avere la febbre ed attacchi di tosse secca e a nulla sono servite le tachipirine che prendeva di solito.

Dopo qualche giorno, quella che sembrava essere una banale influenza, non ne ha voluto sapere di scomparire e Leonardo e la sua compagna sono stati costretti a contattare il 112 che, una volta arrivati sul posto, hanno riscontrato in lui un quadro abbastanza stabile e per questo gli hanno suggerito di iniziare un’auto quarantena. Anche se nessuno ha fatto lui un tampone.

Poco dopo il controllo le condizioni di Leonardo Greco del Trono Classico sono peggiorate. L’ex tronista ha avuto forti crisi respiratorie e per questo è stato subito trasferito al Sacco di Milano dove hanno dovuto ripetere il test per ben tre volte prima di avere un esito positivo.

Leonardo Greco di Uomini e Donne ha il coronavirus, ma ciò non lo ha fermato per lanciare un appello ai giovani consigliandogli di non prendere sottogamba questa malattia visto che anche lui che conduceva uno stile di vita sano e godeva di ottima salute n’è stato colpito.

Leonardo ora è ricoverato al Sacco di Milano e la sua fidanzata Cinzia non vede l’ora di poterlo riabbracciare, come erano soliti farlo un tempo.