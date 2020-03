Uomini e Donne | Ex tronista ricoverato per Coronavirus: il suo appello

Uomini e Donne | Un ex protagonista del Trono Classico sembrerebbe essere stato colpito dal Coronavirus

Non è vero che il Coronavirus colpisce soltanto chi è anziano o chi ha grossi problemi alle spalle. A testimoniarlo è un ex tronista di Uomini e Donne che in queste ore si ritrova ricoverato al Sacco di Milano.

Leonardo Greco del Trono Classico è giovane, in salute, e ha sempre condotto uno stile di vita sano, ma questo sembrerebbe non aver fermato il virus. Alessandro, sul suo profilo Instagram, si è raccomandato con i giovani di non prendere sottogamba quest’epidemia con cui non c’è nulla da scherzare, visto che lui ora si ritrova incubato all’ospedale.

Leonardo Greco di Uomini e Donne è in ospedale per Coronavirus. Anche se, è bene precisare, i tamponi a cui si è sottoposto sono risultati tutti negativi, ma i medici hanno riscontrano in Leonardo le stesse caratteristiche del virus. Per questo motivo hanno scelto di sottoporlo ancora una volta al test, sperando di fare chiarezza sulle sue condizioni di salute.

Leonardo Greco di Uomini e Donne in ospedale: come sta ora

Purtroppo le condizioni di salute di Leonardo Greco di Uomini e Donne non sono delle migliori, come afferma lui stesso sul suo profilo Instagram.

“Sono qui ed ho 37 anni” ha scritto l’ex protagonista del Trono Classico, tra l’altro le registrazioni del programma sembrano essere sospese anche perché durante l’ultima puntata mancava anche Tina Cipollari. “Sono sempre stato un ragazzo sportivo, con uno stile di vita iperattivo e salutista, ma ora vi scrivo da un letto di ospedale” ha proseguito. “Le lacrime non fanno che uscirmi dagli occhi, ho bisogno dell’ossigeno per respirare, non ci riesco normalmente”.

“Ho la febbre, la polmonite interstiziale. Sono stato sottoposto a due tamponi per il Coronavirus, ma sono risultati entrambi negativi. Me ne ha fatto anche un terzo questa mattina, perché tutti i sintomi sembrano essere quelli del virus” ha proseguito Leonardo Greco in ospedale. “Vi scrivo questo soltanto per farvi capire che tutto questo non è un gioco e non si ammalano solo i “vecchi”. L’unico modo per aiutarci è stare a casa” ha concluso, sperando che la sua testimonianza possa essere di aiuto per tutti i più giovani.

Leonardo Greco di Uomini e Donne ha lasciato una forte testimonianza e noi non possiamo che accordarci al suo appello ai giovani, di seguire tutte le regole imposte dagli organi di competenza, visto il difficile periodo che sta vivendo il nostro paese. Soltanto in questo modo potremmo uscirne più forti di prima.