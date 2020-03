Involtini di melanzane è un contorno sfizioso e filante, che si prepara con pochi ingredienti e in poco tempo, vediamo come realizzarli.

Gli involtini sono una ricetta di facile preparazione, che potete preparare quando avete ospiti a casa, anche improvvisi visto che vi porteranno via poco tempo, scopriamo come cucinarli.

Ingredienti per 4 persone 8 fette di melanzane

olio extravergine d’oliva q.b.

10 pomodorini

8 fette di prosciutto cotto

100 g di fiordilatte

sale q.b.

Preparazione

Per preparare gli involtini di melanzane, iniziate a lavare le melanzane ed asciugatele con carta assorbente da cucina. Togliete l’estremità e tagliatele a fette non troppo spesse.

Poi lasciatele sotto sale, basta adagiarle nella ciotola, alternando con il sale grosso, in questo modo si favorisce la fuoriuscita dell’acqua, coprite la ciotola con un piatto con un peso, così da facilitare la fuoriuscita di acqua. Lasciate così per almeno 1 ora, poi sciacquate le melanzane e asciugatele con carta assorbente. In una padella antiaderente mettete l’olio extravergine d’oliva, adagiate le melanzane e lasciate cuocere un paio di minuti al lato. Dopo la cottura, disposte su un piatto con della carta assorbente così da eliminare l’olio in eccesso. Mettete ogni fetta su un piano da lavoro, poggiate una fetta di prosciutto cotto, il fiordilatte tagliato a cubetti e i pomodori tagliati a dadini.

Procedete per le restanti melanzane, poi piegatele a pacchetto e trasferitele in una pirofila da forno, con un pò di olio extravergine d’oliva sul fondo.

Adagiate le melanzane e fate cuocere nel forno preriscaldato a 180°c per circa 10 minuti, trascorso il tempo, sfornate e servire calde.