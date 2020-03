Coronavirus | Rugani positivo, parla la ragazza: “È asintomatico, sta bene!”

Il difensore della Juventus Daniele Rugani è positivo al Coronavirus. Inter in quarantena, così come i bianconeri. Intanto la ragazza tranquillizza i followers.

Daniele Rugani è positivo al Coronavirus, la notizia ha fatto il giro d’Italia in poche ore, in questo momento di allerta per prevenire e contenere eventuali contagi da COVID-19. Il difensore della Juventus è “soltanto” l’ennesimo caso di un periodo non facile che deve portare – per forza di cose – alla ricerca di risposte e cure che stanno arrivando gradualmente. Una soluzione definitiva a questa pandemia ancora non c’è, ma le autorità competenti si stanno adoperando affinché ci sia presto.

Leggi anche –> Coronavirus | Valeria Marini: “Non esco, al GFVip sono al sicuro”

Conte, intanto, ha chiuso tutto. 25 miliardi di aiuti economici all’Italia per ripartire e aiutare chi è stato costretto a chiudere le attività. Anche il calcio – che non risente certamente di flessioni economiche – si è fermato. Non abbastanza in tempo, evidentemente, stando alla vicenda Rugani che è riuscito a prender parte al match dell’Allianz Juventus-Inter. Il difensore, seppur non titolare in gara, è comunque partito alla volta dello Stadium con il resto della squadra.

Rugani positivo al Coronavirus, il commento della ragazza: “Aiutiamoci e tutto passa”

La sua positività al Coronavirus ha scosso tutto il sistema calcistico nostrano. Tuttavia anche all’estero iniziano ad essere riscontrare le prime positività al COVID-19 in ambito calcistico. Rugani, dal canto suo, prova a rassicurare i followers mentre bianconeri e nerazzurri restano in quarantena secondo il protocollo di queste ultime settimane.

“Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene.

In questo momento però sento ancora di più il dovere di ringraziare tutti i medici e gli infermieri che stanno lottando negli ospedali per fronteggiare questa emergenza.

Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda”.

Questo il commento del calciatore che ha affidato ad Instagram le sue dichiarazioni in un momento di reclusione obbligatoria. Ora l’importante è riprendersi, vale per Rugani ma anche per tutti coloro che stanno vivendo – direttamente o indirettamente – accanto a lui.

Leggi anche –> Coronavirus | Mara Venier preoccupata per suo marito: “Soggetto a rischio”

A tal proposito, segnali distensivi arrivano anche dalla ragazza Michela Persico, la giornalista frena ogni tipo di allarmismo: “Sta già bene! È positivo ma asintomatico. Nessun sintomo. Per questo l’Italia raccomanda a tutti di stare a casa! Perchè in molti casi si ha senza saperlo! Aiutiamoci e tutto passa”, conclude la reporter.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google news, per restare sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI