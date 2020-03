Giulia De Lellis conferma la crisi con Iannone | L’annuncio social

Giulia De Lellis nel corso di una diretta su Instagram, realizzata per tenere compagnia ai suoi followers in questo periodo di quarantena, incalzata dalle domande ha confermato la crisi con il pilota Andrea Iannone

In questo periodo di isolamento forzato a cui tutti noi italiani dobbiamo piegarci per rispettare le misure di sicurezza messe in atto per sconfiggere il Coronavirus, le influencer, blogger e personaggi famosi, hanno deciso di tenere compagnia al loro pubblico con dirette Instagram condivise, in modo da accorciare le distanze e allietare le giornate.

Non si è sottratta a quest’iniziativa Giulia De Lellis, che proprio ieri ha messo su una diretta per conversare con i suoi followers di tematiche più disparate. L’intento dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era quello di dispensare, innanzitutto, consigli sul make-up. Tuttavia, Giulia, non ha potuto sottrarsi alla curiosità dei fan, che hanno preso ad incalzarla con domande inerenti la sua vita privata.

La De Lellis, braccata dall’interesse morboso dei suoi followers, alla fine ha confermato la crisi/rottura con Andrea Iannone. Nello specifico, l’influencer ha fatto appello all’intelligenza di chi la segue, invitando tutti a dedurre da soli che le cose tra lei e il pilota non vanno bene. In ogni caso, un’altra domanda frequentemente proposta a Giulia De Lellis è rimasta senza risposta: in questa rottura, c’entra Andrea Damante?

Giulia De Lellis chiude con Iannone: c’entra Damante?

Giulia De Lellis in una diretta su Instagram ha confermato la crisi/rottura con Andrea Iannone. L’influencer, incalzata dalla curiosità dei suoi followers, ha ammesso di non vedere il pilota da 3 settimane e ha invitato i suoi fan a trarre da soli le giuste conclusioni. Tuttavia, chiarita e archiviata la faccenda “Iannellis”, per il pubblico di Giulia, esiste un’altra faccenda da scardinare e che sembra essere di vitale importanza. C’entra Andrea Damante in questa rottura?

Le indiscrezioni che circolano in giro da un po’, vorrebbero i due ex fidanzati ancora molto vicini e questo farebbe ipotizzare un presunto ritorno di fiamma. Non ci sono indizi certi che confermano le ipotesi, ma finché non ci sarà una smentita da parte dei diretti interessati, senza dubbio la fantasia dei followers di entrambi, che anelano un ritorno al passato, galopperà veloce verso potenziali lieti fini.

Nel frattempo, a coronamento del sogno di molti, nella sua di diretta, Andrea Damante incalzato anch’egli dalle domande su lui e Giulia, dopo aver sottolineato in maniera un po’ piccata l’insistenza dei fan, si è anche divertito a mandare alla sua ex fidanzata un saluto. Cosa bolle in pentola?

Gina D’Antonio