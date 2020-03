Coronavirus, anestesista 35enne contagiata a Padova: secondo Il Gazzettino, sarebbe in condizioni critiche e ricoverata in rianimazione.

Una brutta notizia arriva da Padova e riguarda il contagio di un’anestesista di 35 anni che sarebbe stata infettata dal coronavirus da un paziente positivo. La dottoressa sarebbe in condizioni critiche. A riportare la notizia è Il Gazzettino.

Coronavirus, positiva un’anestesista di 35 anni: sarebbe in condizioni critiche

Come fa sapere Il Gazzettino, un’anestesista sarebbe stata contagiata da un paziente positivo al coronavirus e le sue condizioni si sarebbero aggravate. La dottoressa che ha soli 35 anni, sarebbe stata intubata e ricoverata in rianimazione. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web soprattutto per la giovane età della dottoressa a dimostrazione del fatto che il coronavirus colpisce tutti e non fa alcuna distinzione come ha spiegato anche l’ex tronista di Uomini e Donne Leonardo Greco.

I medici, gli infermieri e tutto il personale che lavora in ospedale sono sicuramente quelli più a rischio. Da quando è scoppiata l’emergenza coronavirus, gli appelli agli italiani di restare a casa si sono alzati da più parti. L’appello arriva anche direttamente da chi scende in campo in prima linea come la giovane infermiera come Alessia Bonari.

“Quello che chiedo a chiunque stia leggendo questo post è di non vanificare lo sforzo che stiamo facendo, di essere altruisti, di stare in casa e così proteggere chi è più fragile. Noi giovani non siamo immuni al coronavirus, anche noi ci possiamo ammalare, o peggio ancora possiamo far ammalare. Non mi posso permettere il lusso di tornarmene a casa mia in quarantena, devo andare a lavoro e fare la mia parte. Voi fate la vostra, ve lo chiedo per favore”, scrive Alessia mostrando i lividi che le lascia la mascherina indossata per ore per assistere tutti i malati.