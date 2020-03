Coronavirus | Un uomo di 87 anni scopre di essere guarito. La sua reazione diventa virale sul web

Non possiamo negarlo, è un dato di fatto ed è visibile a tutti. L’emergenza del coronavirus non sta piegando il nostro paese soltanto da un punto di vista sanitario ed economico, ma anche a livello psicologico.

Siamo tutti, chi più chi meno, presi ed abbattuti da questa situazione. Abbiamo bisogno di piccole distrazioni, come guardare il Grande Fratello Vip o Uomini e Donne, ma necessitiamo anche di buone notizie. Di quelle che strappano un sorriso e ci fanno tornare ad avere la speranza per un futuro migliore.

Ed ecco la notizia, con tanto di foto, di cui tutti avevamo bisogno: un uomo in Cina, a cui era stato rivelato di non avere molte possibilità di sopravvivere, è guarito dal coronavirus a 87 anni. La sua reazione, immortalata in una foto, è diventata virale e non è difficile capirne il motivo. Il mondo ha bisogno di speranza e quest’uomo, forse in maniera inconsapevole, ne ha diffusa come non mai, strappando un sorriso a tutto il popolo della rete.

Coronavirus | Scopre di essere guarito a 87 anni: la sua foto diventa virale

La foto dell’uomo di 87 anni guarito dal coronavirus ha conquistato letteralmente il cuore di tutti. Il suo sguardo ricco di speranza, la sua gioia nello scoprire dell’avercela fatta nonostante i medici gli avessero dato pochissime speranze, sono di una gioia contagiosa.

Lo stesso uomo, tra l’altro, è ormai una stella del web. Non molto tempo fa, infatti, girava una foto di lui sul lettino dell’ospedale intento ad osservare il tramonto insieme al medico che da tempo si prende cura di lui.

Dopo aver scoperto di avere poco tempo da vivere, aveva chiesto di poter vedere per un’ultima volta il tramonto e il suo medico non ha avuto il coraggio di dirgli di no ed ha assecondato questo suo desiderio. Fortunatamente, però, la foto dell’uomo malato di coronavirus al tramonto non è stata l’ultima. Ora potrà guardare il tramonto che tanto ama tutte le volte che vuole.

La situazione in Cina è nettamente migliorata tant’è che qualche giorno fa hanno dimesso l’ultimo paziente negli ospedali provvisori, ma nonostante ciò i medici non si sono fermati per un solo istante combattendo non solo la loro battaglia contro questo male, ma anche la nostra.

Qualche ora fa, infatti, sono arrivati a Roma i medici cinesi pronti ad aiutarci ad abbattere, una volta e per tutte, il mostro del 2020.

Le foto di quest’uomo sono diventate il simbolo della speranza, la speranza che tutto ciò possa diventar soltanto un triste ricordo e niente di più. Nonostante molti paesi dell’unione europea, nonostante sia stata dichiarata una pandemia, continuano a non fare nulla per salvaguardare le sorti del loro paese.