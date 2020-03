In Italia sono giunti dei medici cinesi esperti sul Coronavirus.

Sono nove i medici giunti dalla Cina per aiutare i colleghi nella lotta al Coronavirus. Si tratta di un team formato dal National Health Commission of Cina e dalla Red Cross Society che, tra le altre cose, ha portato con se tonnellate di forniture sanitarie. L’intento è quello di dare man forte all’Italia in questi giorni difficili, condividendo le informazioni sul virus e quanto i medici cinesi hanno messo in pratica grazie alla loro storica medicina tradizionale.

