Game of Thrones | Un attore del cast ha comunicato sul suo profilo Instagram di essere positivo al coronavirus

L’attore Fristofer Hivju, interprete di Tormund Giantsbane in Game Of Thrones, ha annunciato sul suo profilo Twitter di essere positivo al coronavirus.

L’attore, in questo momento, si trova in auto quarantena con la sua famiglia, in Irlanda. L’attore ci ha tenuto a tranquillizzare tutti i suoi fan, in quanto nonostante sia risultato positivo al virus, sta ugualmente bene. Hivju ha soltanto i sintomi di una semplice influenza.

Fristofer Hivju di Game of Thrones ha il coronavirus, ma ha approfittato del momento per lanciare un importante messaggio a tutti i fan: state a casa. Soltanto così è possibile prevenire questo brutto male.