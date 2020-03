Coronavirus | UEFA rimanda gli Europei di Calcio 2020: le nuove date

Il Coronavirus blocca gli Europei 2020, che saranno rimandati di diversi mesi. Le misure precauzionali prese dalla Uefa sono state comunicate di recente, insieme a tutti i cambiamenti dei vari calendari.

La notizia era già nell’aria da giorni, dal momento in cui le misure per contenere il contagio da Coronavirus hanno impedito il regolare svolgimento di altre grandi e piccole manifestazioni sportive.

Tutte le decisioni sono state prese dal Comitato Esecutivo UEFA dopo la videoconferenza con i rappresentanti delle 55 federazioni nazionali, dei club calcio e delle varie leghe calcistiche nazionali.

Europei 2020 rimandati per il Coronavirus: necessarie misure di emergenza

Spostare gli Europei del 2020 di diversi mesi consentirà la regolare conclusione di tutti i campionati nazionali, delle varie coppe, della Champions League e dell’Europa League, eventi attualmente sospesi dalle autorità.

Inoltre, evitare l’assembramento di grandi folle di tifosi e di sportivi eviterà la diffusione del contagio e permetterà di non appesantire ulteriormente i sistemi sanitari nazionali, priorità assoluta di tutti i paesi dell’Unione Europea (anche se in Inghilterra si continua a correre).

Tutte le competizioni UEFA, anche le partite amichevoli del calcio maschile e femminile, sono assolutamente sospese fino a nuovo ordine.

Con un po’ di ottimismo si prevede che le competizioni possano ripartire il 14 Aprile, mentre se la situazione dovesse rimanere grave si potrebbe dover attendere fino al 13 Giugno. L’Europa League dovrebbe vedere la propria finale giocata il 24 Giugno e la Champions League il 27 Giugno.

I play off e le competizioni amichevoli di levatura internazionale, previste per la fine del Marzo 2020 sono oggi attese per l’inizio di Giugno 2020. È bene tenere presente però che queste date non sono date definitive, dal momento che, se la situazione sanitaria dovesse richiederlo, la UEFA potrebbe decidere di posticipare ulteriormente la riapertura delle attività sportive.

Il Campionato Europeo di Calcio si giocherà, almeno fino a che non cambieranno ulteriormente le cose, dall’11 Giugno 2021 all’11 Luglio 2021, date che segneranno rispettivamente l’inaugurazione della manifestazione a Roma e la sua conclusione a Londra.

