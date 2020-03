Essere single durante questo periodo di isolamento forzato causa Coornavirus potrebbe esser difficile ma con 5 consigli proveremo a renderlo più facile e divertente

Per alcuni il grande problema del momento è vivere l’isolamento in coppia. Il Coronavirus pare averci messo a disposizione troppe ore da trascorrere troppo vicini e la cosa di questi tempi spaventa.

Come sempre però ci sono gli opposti. Ecco allora che a spaventare l’altro 50% della popolazione italiana c’è la solitudine: vivere la quarantena da single fa paura.

Come passare tutto quel tempo a casa da sole? CheDonna.it ha ben cinque spunti da fornirvi, cinque attività che riempiranno le vostre giornate rendendole non solo divertenti ma anche produttive e utili.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Coronavirus | Raffaele Morelli a Mattino 5: “il silenzio fa paura”

Coronavirus: 5 attività per la quarantena da single

In circostanze come questa quarantena la regola base è sempre e solo una: occupare il tempo con attività ben organizzate.

Il pericolo è infatti di lasciarsi un po’ andare. Sveglia tardi, pigiama sempre indosso e tante ora tra divano e televisione sono i mostri da cui fuggire a gambe levate.

Per farlo occorre trovare attività divertenti, appassionanti ma anche utili. In fin dei conti non ci lamentiamo sempre di “non avere tempo per…”? Ecco, ora il tempo c’è: capiamo insieme come sfruttarlo al meglio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Coronavirus | Come vivere l’isolamento da donne: consigli dell’esperto

I libri che hai dimenticato – “Vorrei tanto ma non ho mai tempo per leggere”. Chi non lo ha detto almeno una volta nella vita? Be’ adesso scuse non ce ne sono più.

Tutti abbiamo un libro lascia a metà, uno comprato ma mai iniziato, un autore che avremmo voluto conoscere ma che poi non abbiamo avuto occasione di approcciare. Ecco ora possiamo.

E, incredibile ma vero, leggere può divenire anche una vera e propria challenge. Propio come quella del video qua sotto.

Riordinare l’armadio – L’operazione qui deve esser essenzialmente svolta in due fasi. Non si tratta infatti solo di ordinare ma anche di fare una bella pulizia.

Eh già, quale miglior momento per gettare via ciò che non serve più e fare un bel po’ di spazio?

Avere le giuste porzioni di armadio a disposizione è infatti il primo passo per avere anche un buon ordine all’interno.

Vi consigliamo dunque di fare una selezione: se non lo metti da tempo, se ti sta troppo grande o troppo piccolo, se lo indossavi quando la tua età era decisamente diversa, be’, è il momento di buttarlo via.

Fatto ciò scegliete un criterio e rimettete in rodine tutti gli indumenti. Potete farlo per colore, per occasione d’uso, per tessuto… non importa, basta scegliere una linea guida e non mollarla più.

Un po’ di sano allenamento – E’ vero, le palestra hanno chiuso e andare fuori a correre non è la scelta più adeguata ma ciò certo non vuol dire rinunciare alla forma fisica.

Il web da questo punto di vista sarà una risorsa senza pari. YouTube, e non solo, pullula di video per ogni genere di allenamento, dallo yoga al tarata più ardito. Per non parlar poi delle app: ve ne sono numerose, pronte a proporre un vero e proprio programma di allenamento su base settimanale o mensile.

Non resta che trovare l’opzione che più saprà affascinarvi e… mettervi in moto!

Beauty routine – Va bene essere attive ma anche un po’ di relax ci vuole così come tanta cura per la propria persona.

Maschere per capelli, scrub, maschere viso, fanghi e tanti altri trattamenti richiedono spesso una notevole dose di tempo, materia prima che di solito scarseggia ma che ora abbiamo in abbondanza.

No, non servono centinaia di euro spese in prodotti blasonati: questa quarantena può spingerci a riscoprire le ricette fai da te naturali, quelle da preparare con ingredienti presi direttamente dalla ripensa e perfetti per tutto il corpo e per ogni tipo di pelle, capelli e affini.

Noi negli anni ve ne abbiamo proposte tante ( Rimedi naturali per contrastare la pelle grassa e Pelle | maschera fai da te effetto lifting -VIDEO-) ma qua sotto ci sono altre novità interessanti.

Rimetti ordine in casa e nella tua vita – Si dice che all’ordine esteriore corrisponda spesso anche un ordine interiore. Se la teoria fosse vera, be’, questo è decisamente il momento di mettere ordine.

Quel cassetto che da tempo temete di affrontare va aperto, ripulito e riordinato. Lo stesso vale per le dispense della cucina, la camera dei bambini e i cassetti pieni di campioncini del bagno.

Pensate sia uno stress eccessivo? Be’ mantenere la casa in ordine può esser anche questione di piccoli gesti come i cinque proposti nel video qua sotto.