Coronavirus | Soleil Sorge di Pechino Express ha confidato di essere rimasta bloccata a Santo Domingo a causa dell’emergenza sanitaria che il mondo sta vivendo

Soleil Sorge, recentemente intervistata dal settimanale Chi, ha rivelato di essere rimasta bloccata a Santo Domingo e di non riuscire a tornare in Italia a causa dell’emergenza del coronavirus.

A causa dell’epidemia, infatti, la maggior parte dei voli diretti in Italia sono stati annullati e l’ex tronista di Uomini e Donne era partita prima che tale divieto fosse adottato da numerosi paesi del mondo per evitare la diffusione del virus.

“Sono andata a trovare mio padre a Santo Domingo prima che emanassero questo blocco dei voli” ha esordito Soleil Sorge sull’emergenza del coronavirus. “L’ho scoperto una volta atterrata qui. Sono devastata all’idea di non poter fare ritorno a casa” ha concluso la concorrente di Pechino Express.

Coronavirus | Soleil Sorge in quarantena confessa: “Dopo Jeremias, penso a me stessa”

La concorrente di Pechino Express, che durante il corso delle puntate ha bruscamente litigato con Vera Gemma, dopo aver scoperto di quanto sta accadendo in Italia ha deciso di mettersi in auto quarantena e di sottoporsi al tampone. Al fine di evitare ogni possibile dubbio di essere contagiata, ma anche di contagiare le persone che la circondano.

Tra una confidenza e l’altra in merito al coronavirus, Soleil Sorge ha anche parlato della sua vita sentimentale. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo la fine della sua relazione con Jeremias Rodriguez, ha deciso di concentrarsi soltanto su se stessa, mettendo in secondo piano la sfera sentimentale.

“Ho deciso di dedicare il mio tempo soltanto a me stessa” ha confidato Soleil Sorge di Pechino Express, che ha definito l’esperienza televisiva all’adventure game di Rai 2 come traumatizzante. “Voglio portare avanti le mie passioni” ha concluso.

Nonostante al momento non riesca a tornare in Italia causa dell’emergenza del coronavirus, Soleil Sorge di Pechino Express, a giudicare dai suoi contenuti social, non sembra poi così dispiaciuta nell’essere rimasta bloccata a Santo Domingo.