Pechino Express| Soleil Sorge torna sui social: “Sono traumatizzata”

Pechino Express | Soleil Sorge è ritornata sui social dopo la registrazione dell’adventure game di Rai 2

Pechino Express quest’anno ha selezionato un cast di tutto rispetto. Tra i personaggi scelti per questa nuova edizione, spicca il nome di Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Soleil, attraverso il suo profilo Instagram, ha rivelato di aver da poco concluso le riprese del programma. Per questo motivo, non poteva non commentare l’esperienza da poco vissuta con i suoi fan.

Ovviamente Soleil, per non far arrabbiare Costantino Della Gherardesca, ha evitato di fare spoiler sul suo posizionamento all’interno della gara.

L’ex di Luca Onestini è riuscita ad arrivare prima all’adventure game di Rai 2?

Pechino Express 2020: le prime parole di Soleil Sorge

Pechino Express è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani, ma non prima del prossimo anno. Soleil Sorge ha da poco terminato la riprese del programma condotto da Costantino Della Gherardesca e ha commentato l’esperienza vissuta insieme con i suoi followers.

Soleil ha definito “traumatizzante” il non poter condividere, attimo per attimo, quest’intensa esperienza con i suoi fedeli sostenitori. O il non poter avere soldi a disposizione per potersi concedere qualche ora di sano shopping.

Pechino Express mette a dura prova i propri concorrenti, dandogli a disposizione soltanto pochi spiccioli per poter sopravvivere. E’ loro compito, infatti, quello di sapersi adattare alle circostanze e alla cultura della meta prestabilita.

Soleil Sorge a Pechino Express ha avuto modo di poter riflettere a lungo su quali siano le cose fondamentali della vita. “Bisognerebbe tenere sempre a mente gli aspetti fondamentali della vita” ha scritto sul suo profilo Instagram l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “La famiglia, gli amici. La nostra terra, il cibo! Basta solo un attimo di assenza per capire che non è poi tutto così scontato!”

E’ ancora presto, purtroppo, per capire se Soleil Sorge ha vinto Pechino Express o meno, ma sembrano ormai certi chi sono i primi eliminati di quest’edizione.

Aspetto non certo, invece, è la vita sentimentale di Soleil. In molti, infatti, continuano a chiedersi se sia confermato o meno il ritorno di fiamma con Jeremias Rodriguez.