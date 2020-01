Soleil Sorge: le rivelazioni sulla fine della storia con Jeremias

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez si sono lasciati ufficialmente settimane fa, ma solo ora Soleil è pronta a dare la sua versione dei fatti. Jeremias non ne esce bene (e nemmeno Luca Onestini).

Soleil Sorge e Jeremias si erano conosciuti nella conturbante cornice dell’Isola dei Famosi e sono passati alla storia per essere stata la prima coppia ad aver “consumato” sulla Isla Bonita quasi davanti alla troupe incaricata delle riprese del reality.

Della loro relazione, che è nata come un vero e proprio colpo di fulmine, si è detto di tutto: che era destinata a durare pochissimo, che entrambi erano incostanti e volubili e, non per ultimo, che Soleil avesse deciso di conquistare il cuore di Jeremias solo per salire nella classifica di gradimento del pubblico.

Contrariamente alle aspettative e in barba a coloro che avevano bollato la loro storia come un amoretto senza pretese, Soleil Sorge e Jeremias sono rimasti insieme per mesi e sembravano aver imboccato la strada giusta per una relazione duratura. Che cos’è successo, allora? Nelle recenti dichiarazioni di Soleil si scoprono gli “altarini” che avrebbero minato l’armonia della coppia.

Soleil Sorgé: “Jeremias e io, troppo differenti”

Se molti protagonisti della televisione attuale sfruttano il più possibile la visibilità data dal gossip sul loro conto, Soleil Sorge sembra preferire la discrezione in merito alle proprie vicende amorose.

Prima di pronunciarsi in merito alla fine della storia con Jeremias ha infatti preferito aspettare che il polverone si fosse calmato e, solo quando ormai si avvicina il suo nuovo impegno televisivo con Pechino Express, si è decisa a parlare apertamente della vicenda.

Secondo quanto raccontato amaramente da Soleil, lei e Jeremias erano stati attratti l’uno verso l’altra da una grande passione, tuttavia non erano riusciti a superare le differenze che caratterizzavano il loro stile di vita.

Quali siano queste differenze non è dato sapere, ma la stoccata fulminante che la Sorge ha dedicato al suo ex non lascia intendere niente di buono: “Ci sono vizi che il lupo non perde. E allora bisogna amare prima se stessi, e valutare razionalmente le cose a prescindere dalle speranze riposte nel rapporto. Lo porterò sempre nel cuore, ma con sentimenti diversi”

Soleil contro Luca Onestini: “Cavalca il personaggio”

Soleil è arrivata a contatto con il grande pubblico grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, dove conobbe e fece innamorare Luca Onestini. I due erano teoricamente fidanzati quando l’Onestini entrò nella Casa del Grande Fratello VIP 2, ma a distanza di pochissimi giorni dall’inizio del reality, Soleil era fidanzata con Marco Cartasegna.

Da allora Onestini ha sempre avuto parole poco carine nei confronti della propria ex ma, secondo quest’ultima, si tratta soltanto di una strategia di Luca per farla passare per una poco di buono e cavalcare l’onda della compassione del pubblico.

Perché Soleil non ha parlato prima per ribattere alle accuse? Sempre il solito vizio della discrezione: “Forse ho sbagliato a non fare più chiarezza immediatamente ma, a differenza di molti, in quel momento non avevo interesse a rovinare altri per uscirne bene”

