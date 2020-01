Luigi Mario Favoloso è tornato su Insagram con un video con cui fa chiarezza sulla propria situazione attuale: l’attacco ai media e la sua totale tranquillità. Si tratta dell’ennesima messa in scena?

Il suo caso è diventato una sorta di caccia al fuggitivo e ha già occupato gran parte della cronaca rosa e di spettacolo delle ultime settimane, eppure, mentre c’è chi sostiene che Luigi Mario Favoloso sia in fuga e altri sostengono che si tratti solo di una grossa montatura per far parlare di sé, il “fuggitivo” ha deciso di tornare sui social per fare chiarezza.

Non troppe ore fa Luigi aveva pubblicato una brevissima storia di Instagram che, probabilmente, è stata registrata e pubblicata per errore: la fotocamera del telefonino era stata sempre tenuta rivolta verso il basso e il filmato era molto confuso.

Il telefono aveva però inquadrato di sfuggita quella che sembrava una bandiera tedesca e, per questo motivo, in molti avevano cominciato a sospettare che il napoletano avesse passato la frontiera italiana e si fosse rifugiato oltre le Alpi.

A poche ore di distanza dalla storia che ha fatto ripartire la caccia all’uomo, Luigi Mario Favoloso è tornato su Instagram volontariamente, con un messaggio chiarissimo contro chi sta ricamando sulla sua vicenda.

Luigi Mario Favoloso su Instagram: “Non ho niente da temere”

Secondo la testimonianza di Nina Moric e secondo la ricostruzione che è stata recentemente fatta della vicenda, Luigi Favoloso avrebbe deciso di far perdere le proprie tracce a seguito degli ennesimi contrasti con Nina Moric, contrasti che avrebbero portato ancora una volta la coppia a separarsi.

La Moric ha anche rivelato che Favoloso si sarebbe reso colpevole di atteggiamenti violenti nei confronti suoi e addirittura del figlio Carlos, a cui Nina Moric è legata in maniera viscerale.

Pare inoltre che Fabrizio Corona, padre di Carlos, abbia anche fatto sapere, dal carcere in cui è tornato a scontare la sua pena, che avrebbe fatto pagare a Favoloso il prezzo di un comportamento inaccettabile nei confronti del ragazzo.

Quando queste voci hanno cominciato a circolare, ha cominciato a diffondersi la convinzione che Luigi si fosse allontanato dall’Italia per non subire la “vendetta” di Fabrizio Corona e per sottrarsi agli accertamenti delle forze dell’ordine che la Moric avrebbe coinvolto con una denuncia a suo carico.

Con il filmato che Luigi Mario Favoloso ha pubblicato su Instagram questo pomeriggio, il giovane ha dato la propria versione dei fatti attaccando violentemente la stampa che sta speculando sui motivi della sua “fuga”, fuga che in realtà non esiste: si tratta soltanto di un viaggio.

Nel video, Favoloso ha anche deciso di rivelare dove si trova, prendendo in giro tutti coloro che hanno cercato di interpretare gli indizi della storia precedente per capire dove si “nascondesse” Luigi negli ultimi giorni.

Quando crederà che i tempi siano ormai maturi, è molto probabile che Luigi Favoloso partecipi a una puntata di Live – Non E’ La D’Urso per raccontare dal suo punto di vista la vicenda che lo ha visto al centro dell’attenzione mediatica negli scorsi giorni: non rimane che attendere il suo ritorno.

