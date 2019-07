Una coppia nata in un reality ha saputo resistere bene nel tempo e oggi vive un momento felice: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé infatti hanno appena preso casa insieme.

I loro fans lo chiedevano da tempo e adesso sono stati accontentati: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé nelle ultime ore infatti hanno dato un annuncio importante via social che cambia anche in meglio il loro rapporto.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di prendere casa insieme al fratello di Belen e Cecilia. Una conferma ulteriore che la loro storia d’amore, nella quale all’inizio credevano in pochi, è destinata fare molta strada.

Jeremias e Soleil innamoratissimi, grandi progetti in vista

Quando Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé si sono conosciuti sei mesi fa come concorrenti dell‘Isola dei Famosi 2019 si è capito subito che fra loro l’attrazione poteva essere fatale. Ma allora nessuno avrebbe scommesso che quella storia sarebbe durata anche fuori dal reality di Canale 5 arrivando fino ad oggi.

Invece i due ragazzi mese dopo mese hanno saputo coltivare il loro amore, combattendo anche contro le critiche e le frasi di chi parlava di un amore esclusivamente televisivo. Jeremias e Soleil invece sono riusciti a non farsi travolgere dalla popolarità, fuori dal reality si sono conosciuti meglio e ora sono pronti ad una svolta clamorosa.

Come ha confermato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne al blog 361magazine hanno realizzato un progetto importante, quello di prendere casa per andare a convivere: “Andiamo a vivere insieme! Ci hanno accettato la proposta…e quindi è ufficiale”, ha detto la ragazza felice di poter mettere un altro punto fermo sulla sua storia d’amore.

Quello che la Sorgé non ha detto è in quale città andranno a vivere. L’ipotesi più probabile comunque è che sia Milano, dove il piccolo di casa Rodriguez vive da quando si è trasferito in Italia, così come da qualche mese è anche per lei che aveva scelto do stare qui quando lasciò l’ex tronista Luca Onestini per mettersi con Marco Cartasegna.

Dopo una serie di anni turbolenti in amore, sembra che la modella e influencer italo-americana abbia finalmente trovato quella stabilità che cercava da tempo. Qualche giorno fa, rispondendo via social alle domande dei suoi fans non si è pronunciata sull’ipotesi di poter diventare anche mamma insieme a Jeremias, ma certamente la coppia funziona molto bene.

Venerdì prossimo, 5 luglio, Soleil festeggerà il suo 25esimo compleanno e lo farà a Palermo, come ha annunciato ai suoi followers. Chissà che festa le sta preparando il suo compagno… Intanto però il regalo più bello se lo sono appena fatto.

