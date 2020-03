Coronavirus | Serena Grandi “untrice” di Mediaset: Barbara in pericolo

Serena Grandi potrebbe diffondere il Coronavirus negli studi Mediaset: l’attrice, che ha sintomi influenzali, è stata ospite di Piero Chiambretti prima che La Repubblica Delle Donne fosse interrotta a causa della positività del conduttore al virus.

Di certo Serena Grandi non aveva alcuna intenzione di mettere in pericolo la propria vita e quella dei propri colleghi, ma l’attrice oggi si trova ad essere, suo malgrado, un potenziale veicolo del virus.

Dopo aver partecipato alla trasmissione di Piero Chiambretti, Serena Grande è anche stata ospite di varie trasmissioni, tra cui i programmi di Barbara D’Urso, prima che anche questi venissero sospesi per fare spazio ad altri tipi di programmi nel palinsesto Mediaset.

Serena Grandi esposta al Coronavirus

Il primo caso eclatante di Coronavirus in Mediaset è stato quello di Piero Chiambretti, risultato positivo al test del tampone per il rilevamento del Coronavirus insieme alla madre.

Il presentatore, purtroppo, è stato a contatto con moltissime persone nei giorni precedenti alla diagnosi, durante i quali avrebbe potuto infettare inconsapevolmente sia gli ospiti della sua trasmissione sia i membri dello staff che lavorano alla messa in onda della Repubblica delle Donne.

Tra le persone più preoccupate dalla situazione c’è Serena Grandi. Purtroppo l’attrice è da inserire in una delle cosiddette “categorie a rischio”, dal momento che si è sottoposta non molto tempo fa a radioterapia per curare un tumore al seno.

La radioterapia, come sanno in molti, mette a durissima prova le difese immunitarie dell’organismo, esponendolo maggiormente al rischio contagio.

Nei giorni successivi alla partecipazione a La Repubblica delle Donne, Serena Grandi ha spiegato di aver sofferto di una brutta tosse e di una febbre piuttosto forte che fortunatamente è durata soltanto qualche giorno.

Proprio a causa della radioterapia a cui è tenuta a sottoporsi, l’attrice aveva minimizzato la cosa, pensando che si trattasse di un semplice episodio influenzale. Subito dopo la notizia della positività di Piero Chiambretti al Coronavirus però, le preoccupazioni di Serena Grandi sono aumentate a dismisura.

“Sono molto preoccupata per lui e per sua madre anziana” ha spiegato la Grandi, che ricorda distintamente di aver anche baciato il conduttore durante la puntata della trasmissione a cui ha preso parte.

Dopo essere stata ospitata da La Repubblica delle Donne Serena è stata anche ospite, per ben due volte, negli studi di Barbara D’Urso e, naturalmente, ha avuto contatti diretti e amichevoli anche con lei e con altre persone all’interno degli studi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena 🦋 (@serena.grandi) in data: 17 Mar 2020 alle ore 9:08 PDT

Oggi la Grandi ha spiegato di non avere sintomi ma di aver scelto comunque la quarantena volontaria per limitare la possibilità di contagiare altre persone qualora scoprisse di essere portatrice sana.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.