Pechino Express | Vera Gemma insulta Soleil Stasi: “Puttan*!”

Pechino Express | Vera Gemma ha insultato Soleil Stasi perché quest’ultima ha ostacolato la sua prova con Gennaro Lillio

Pechino Express sembra non aver nulla da invidiare ai più famosi Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi, visto che di settimana in settimana non fa altro che regalare gioie al pubblico del piccolo schermo. Che cosa è successo?

Vera Gemma ha perso la calma con Soleil Stasi, tanto da insultarla. Che cosa è successo?

L’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne ha provato ad ostacolare la prova della figlia d’arte e Gennaro Lillio, posizionandosi davanti al loro veicolo pur di non farlo partire.

“Gennaro, sposta a sta puttan*!” ha esordito la concorrente. “Ecco le amiche tue i favori che ci fanno, ci sta facendo rallentare!”.

Vera Gemma ha insultato Soleil Stasi a Pechino Express e la scena, nel giro di poche ore, è già virale sul web.

Vera Gemma provoca Soleil Stasi a Pechino Express: “La prossima volta ti meno”

Le due concorrenti di Pechino Express hanno ovviamente avuto il loro confronto, confronto che forse è stato quasi più divertente della scena in cui Soleil Stasi provava a sabotare Gennaro Lillio, che ieri ha ricevuto una frecciatina dalla sua ex Francesca De André.

“Nel regolamento non viene precisato che si possono utilizzare tutte le tecniche che si vogliono per impedire agli altri di proseguire” si è giustificata l’ex di Jeremias Rodriguez. “Mi sono semplicemente limitata a fare una protesta pacifica” ha concluso.

“Facciamo così allora: la prossima volta ti meno” ha replicato Vera Gemma a Pechino Express, che si è ritrovata con Gennaro Lillio in squadra a causa di un infortunio di Asia Argento. “Dopo ti dico che non c’è scritto da nessuna parte che io non possa farlo” ha concluso la figlia d’arte.

Qualcosa ci suggerisce che le proteste pacifiche di Soleil Stasi a Pechino Express non finiranno di certo qui.