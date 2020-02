Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé hanno avuto un’appassionante storia d’amore sull’Isola dei Famosi. Dopo una burrascosa relazione i due si sono lasciati ma hanno un’idea completamente differente sulla loro situazione sentimentale.

Quando due persone si lasciano lo fanno sempre perché, a un certo punto della loro relazione, smettono di vedere le cose nella stessa maniera e sono costrette a dividere le proprie vite.

Dev’essere accaduto qualcosa di simile anche a Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé, che si sono lasciati da qualche mese e si trovano nella strana situazione di convivere ancora.

La scelta che ha portato a questo stato di cose può essere stata dettata da una serie di motivazioni differenti, ma di certo c’è un po’ di confusione tra i due in merito ai loro sentimenti reciproci.

E’ stato Jeremias a far scoppiare il caso, rilasciando ai giornali una dichiarazione imprudente e forse un po’ spaccona su quello che Soleil prova ancora per lui.

Decisa a non farsi trascinare in una girandola di mezze verità e di manipolazioni da parte dei giornali, Soleil Sorgé ha deciso di rispondere nella maniera più geniale possibile: con una storia di Instagram che da sola vale più di cento parole.

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé: botta e risposta sull’amore

Quando si sono conosciuti sull’Isola dei Famosi, durante la quattordicesima edizione del reality, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé hanno mostrato agli italiani il significato della parola passione.

Dopo qualche schermaglia e vari tentativi di attirare l’uno l’attenzione dell’altra, i due sono diventati una coppia a tutti gli effetti già durante l’esperienza del reality. A dare un’idea ben chiara del loro approccio alla vita di coppia un’episodio che è rimasto nella storia del reality: Jeremias e Soleil furono la prima coppia a consumare un rapporto sessuale completo sulla Isla Bonita.

All’epoca corse voce che i cameraman si trovarono addirittura in forte imbarazzo: avevano cominciato a riprendere i due senza capire che le cose sarebbero a poco a poco precipitate e alla fine, presi alla sprovvista, decisero di spegnere le telecamere e andar via prima di mandare in onda qualcosa vitato ai minori.

Con la stessa passionalità e imprevedibilità, Jeremias e Soleil hanno costruito il proprio rapporto anche nel mondo reale, decidendo inaspettatamente di andare a convivere a Milano.

I due hanno affrontato moltissimi alti e bassi, riuscendo per un primo lungo periodo a superare i contrasti. Purtroppo alla fine le differenze caratteriali hanno minato troppo profondamente i sentimenti che legavano la coppia, che è scoppiata.

Quello che non si sapeva, almeno fino alle ultime dichiarazioni di Jeremias, è che lui e Soleil convivono ancora anche se non sono più una coppia.

Probabilmente si tratta di una decisione consensuale nata da esigenze pratiche (come ad esempio la difficoltà di trovare un’altra casa a Milano), ma Jeremias non ha voluto dilungarsi sui particolari.

Un’argomento che invece ha toccato (e avrebbe fatto meglio a evitare) è stato invece quello del rapporto che c’è ancora tra lui e Soleil.

“Soleil mi ama ancora” ha dichiarato Jeremias a Novella 2000 (con forse un po’ troppa leggerezza) e ha continuato: “Le nostre strade non si sono divise totalmente ma non posso pensare a un ritorno di fiamma. Vivere insieme non sempre vuol dire stare insieme e per adesso va bene così.”

Nel giro di pochissime ore dall’uscita dell’intervista è arrivata, puntuale e incisiva, la risposta di Soleil Sorgé:

Dal momento che l’unico argomento di Gossip che l’ha toccata in queste settimane è stato quello sollevato da Jeremias, è chiaro che Soleil Sorgé non sia affatto d’accordo con l’interpretazione dei fatti data dal suo ex fidanzato e attuale coinquilino. Lui si rimangerà la parola? Nel frattempo lei si gode le puntate di Pechino Express che l’hanno vista protagonista.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.