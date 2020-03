Coronavirus | Carta famiglia per un figlio estesa | Come funziona

Coronavirus: il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti annuncia l’estensione della Carta Famiglia anche ai nuclei familiari con un figlio di età inferiore a 26 anni in tutta Italia.

Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonafede annuncia l‘estensione della Carta Famiglia a tutta Italia. Ai microfoni di Sky Tg 24, il Ministro annuncia che la carta famiglia, inizialmente pensata per le famiglie con 3 figli minori di 26 anni, è stata estesa anche ai nuclei con un solo figlio. Una misura economica pensata per far fronte all’emergenza coronavirus per il quale è stato approvato il Decreto Cura Italia.

Coronavirus, la carta famiglia estesa ai nuclei con un figlio minore di 26 anni: come ottenerla

“Da questa mattina (mercoledì) la Carta della Famiglia è online: si tratta di una carta che per ora è attiva per tutti i nuclei familiari che hanno tre figli minori di 26 anni, ma a seguito dell’emergenza del Coronavirus, già nel primissimo decreto, abbiamo esteso l’utilizzo della carta per le famiglie con almeno un figlio nelle prime Regioni colpite dal Coronavirus. Ora è mia intenzione estenderla a tutto il territorio nazionale“: ha spiegato a il Ministro Bonafede ai microfoni di Sky Tg24.

Per ottenere la carta basta entrare sul sito Carta Famiglia e registrarsi. Dopo il primo accesso, bisogna inserire i dati degli altri componenti della famiglia. Importante è inserire i dati giusti dei tre figli minori di 26 anni conviventi. Completata tale procedura, il portale genererà automaticamente la carta digitale.

Sul portale dedicato è possibile controllare anche tutti i negozi digitali e fisici in cui è possibile usare la carta cliccando nell‘area “Dove usare la carta“.

“Da oggi è possibile chiedere la Carta Famiglia,

questo il sito: https://www.cartafamiglia.gov.it/cartafamiglia/

La Carta permette alle famiglie con almeno tre figli conviventi, di età inferiore ai 26 anni, di usufruire di sconti sui loro acquisti nei negozi e online”, ha scritto sulla propria pagina Facebook il Ministro.