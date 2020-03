Giulia De Lellis ritorna a parlare di Damante: “Gli mando un bacio”

Giulia De Lellis nel corso della sua consueta chiacchierata pomeridiana con i suoi followers, che di solito avviene sul suo profilo Instagram, in diretta, ha mandato i suoi saluti proprio ad Andrea Damante

Per quanto i diretti interessati si sforzino e per quanto cerchino di eludere la curiosità morbosa dei fan che ritornano, in ogni occasione, a chiedere del loro passato, Giulia De Lellis e Andrea Damante sono costretti, ogni qualvolta decidono di interagire con i loro followers, a rispondere alle domande di chi vuole sapere cosa pensano l’uno dell’altro e in che rapporti sono.

Questa volta è toccato alla De Lellis prestarsi a questo giochetto delle domande dei fan e ovviamente inevitabile è stato il riferimento a Damante. L’influencer che ha innanzitutto chiarito di essere in buoni rapporti con l’ormai ex fidanzato Andrea Iannone e una volta smentita la notizia che la voleva impegnata nella scrittura di un nuovo libro, diffusa proprio da Iannone in una sua precedente diretta, nella quale ha anche ammesso di non sapere dove fosse la sua ex, alla fine ha ceduto e ha parlato anche di Andrea Damante. Giulia De Lellis, apparentemente infastidita dall’insistenza dei fan, alla fine ha definito il suo ex “un bellissimo uomo” e dopo aver affermato di essere in contatto con lui, lo ha salutato con un grande bacio.

Giulia De Lellis ai followers che le chiedono di Damante: “State sereni”

Giulia De Lellis ha lasciato tutti con il fiato sospeso quando, nella sua ultima diretta Instagram è ritornata a parlare proprio di Andrea Damante. I followers nostalgici della coppia che si è separata da parecchio tempo, hanno sommerso Giulia di domande riguardo proprio il suo ex fidanzato. L’influencer, alla fine ha deciso di affrontare l’argomento e ha spiegato di essere in ottimi rapporti con Damante con il quale continua a sentirsi.



Quello che non è sfuggito a molti, però, è stato lo sguardo con cui Giulia De Lellis, solo apparentemente infastidita dalle domande su Damante, ha accompagnato le sue parole. “State sereni” ha infine detto a chi ha seguito la sua diretta. Cosa avrà voluto dire con quelle parole? È possibile definire quella tra lei e Andrea Damante un capitolo definitivamente chiuso o una porta ancora aperta? I due sono di nuovo vicini?

Cosa succederà tra i due quando finirà questa quarantena forzata?

