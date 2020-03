Melissa Satta | La foto in spiaggia divide i fan, qualche critica all’ex velina

Melissa Satta posta una foto al sole durante la quarantena. Lo scatto del passato divide i followers fra apprezzamenti e polemiche.

Melissa Satta affronta la quarantena come tutti, aspettando e sperando che questa situazione particolare finisca quanto prima. Nel frattempo, l’emergenza Coronavirus impera nel nostro Paese e lei – da casa – inganna il tempo come può. Fra allenamenti giornalieri, rigorosamente al chiuso della sua abitazione, che condivide su Instagram con i followers per dare e ricevere consigli in merito ad esercizi particolari e modalità di training, e tempo di qualità trascorso con il marito Kevin Prince Boateng – attualmente in forza al Besiktas, infatti (quando si poteva) la showgirl faceva la spola fra Italia e Turchia – e il figlio Maddox.

Non solo famiglia e fisico, però. Anche qualche coccola, per lei e i suoi fan. Non mancano, in questi giorni di quarantena, le foto in costume o in spiaggia. Un modo come tanti per ricordare il recente passato e sperare che i momenti difficili, come quello che l’Italia sta vivendo, passino presto e potremo tornare alla vita intraprendente e appagante di un tempo.

Melissa Satta, foto al sole in quarantena: il disappunto di alcuni followers

Tuttavia, c’è chi gradisce e chi no: la Satta, senza dubbio, ha un bel personale. Da ammirare ed apprezzare, con un like o un commento, però in momenti così concitati in cui i lutti in seguito alla diffusione del COVID-19 sono all’ordine del giorno, qualche follower storce il naso. La Satta risponde che, lei, nel suo piccolo, cerca di dare un contributo durante le difficoltà mostrando momenti felici. Poco importa se fosse in costume oppure in maglietta, un anno fa (anche meno) il sole splendeva alto e ci preparavamo alla bella stagione: è arrivata anche oggi, ma il Paese è in isolamento precauzionale.

Non resta altro che vivere di ricordi, anche fotografici. Esattamente come quelli che posta in Rete l’ex velina. Commenti contrastanti a parte, in molti apprezzano, per questo la modella bostoniana continua. Tira sul il morale anche a lei che, fra un esercizio e l’altro, ritrova sé stessa auspicando ad un barlume di normalità con qualche scatto dei bei tempi. Potrebbe essere un ottimo rimedio per il morale, quasi un toccasana. Infatti molti ringraziano, la quarantena passa anche immaginandosi al mare, con il sole che accarezza la schiena e soprattutto con la Satta pronta a fare il bagno. In spiaggia potremmo, eventualmente, tornarci tutti. La Satta, invece, resta appannaggio di Boateng. Agli altri, un sorriso e qualche foto. Meglio di niente.

