Barbara d’Urso | La sorella Daniela è stata minacciata sui suoi profili social dopo che la conduttrice di Pomeriggio 5 è stata attaccata da Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power

Barbara d’Urso è stata la protagonista di un triste scivolone da parte di Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina. Il figlio d’arte, dopo averle augurato la morte per poi precisare che si riferiva esclusivamente ai suoi programmi, ha dato vita ad una vera e propria polemica che ha coinvolto anche la sorella della conduttrice che, dopo averla difesa, si è ritrovata vittima di tantissime minacce da parte del popolo della rete.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Barbara d’Urso | Yari Carrisi le augura di morire: web in rivolta

Daniela, la sorella di Barbara d’Urso, è stata minacciata sul web, soltanto per aver difeso la conduttrice, che di recente è stata elogiata da Miriana Trevisan.

“Sono stanca di leggere continuamente minacce da parte vostra” ha proseguito la sorella della bella conduttrice partenopea. “Mi avete rotto, vi sto bloccando” ha aggiunto, stufa di leggere messaggi di dubbio gusto nei confronti suoi e di Barbara.

Barbara d’Urso | La sorella stronca Yari Carrisi: “Se non ti piace, non la guardare”

La sorella di Barbara d’Urso, tra una confessione e l’altra, ha anche rivelato perché la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha scelto di non rispondere direttamente a Yari Carrisi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: La d’Urso furiosa a Pomeriggio 5: “Nessuno gli ha offerto soldi”

“Barbara ha preferito non scendere a quei brutti livelli” ha chiarito Daniela d’Urso su Yari Carrisi, che ha precisato in un secondo momento di riferirsi ai suoi programmi e non alla persona. “Se non ti piacciono quei programmi, non li guardare” ha aggiunto, facendo riferimento alle pesanti parole utilizzate dal figlio d’arte sul suo profilo Instagram.

La conduttrice di Pomeriggio 5, come affermato da sua sorella, infatti, ha preferito non commentare la vicenda, limitandosi soltanto a ripostare articoli che riportavano quelle tristi affermazioni sul suo conto.