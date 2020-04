Paola Perego | Stampelle e mascherina: brutto incidente domestico

Paola Perego ha avuto un incidente domestico: la foto con le stampelle scatena il panico tra i suoi moltissimi follower.

Paola Perego non ha molta fortuna con gli incidenti domestici. Pochi mesi fa, infatti, la bella presentatrice aveva dovuto correre in clinica per un problema alla mano: si era tagliata mentre cercava di cucinare ed essendo una frana in cucina, come ha sempre ammesso senza problemi.

L’incidente di qualche ora fa, invece, riguarda i muscoli della coscia destra della conduttrice che quest’anno dovrà “rinunciare ai mondiali”, come ha detto lei stessa.

“Niente mondiali per la Perego”: Paola scherza dopo l’incidente

Primi mesi da nonna, una quarantena da trascorrere in casa il più serenamente possibile insieme all’adorato marito Lucio Presta e a … un bel paio di stampelle!

Il quadro della primavera 2020 per Paola Perego avrebbe potuto essere un po’ meglio di così ma di certo l’amatissima presentatrice non si lascia abbattere dalla sfortuna.

Paola si è fatta fotografare, infatti, nel patio della propria casa, mentre indossa una mascherina e si sorregge con un paio di stampelle.

Almeno all’apparenza, la conduttrice non ha ingombranti fasciature, dal momento che non spuntano fasce o gesso dai pantaloncini sportivi che ha indossato per andare in ospedale.

Tuttavia, pare che l’indicente domestico di cui Paola Perego è stata vittima sia piuttosto serio: distrazione del quadricipite femorale.

Si tratta di una lesione piuttosto grave, soprattutto per gli sportivi. Fortunatamente nella distrazione muscolare le fibre muscolari non si rompono del tutto, come avviene per lo strappo. Nel caso della distrazione il muscolo rimane intatto per più del 50%.

In via generale, è assolutamente sconsigliato fare attività fisica per le due settimane successive alla distrazione. Questo significa che, oltre a non poter uscire di casa, la povera Paola sarà fortemente limitata nei movimenti anche tra le quattro mura domestiche. Almeno avrà una scusa per non doversi mettere ai fornelli!

Come si sia verificato l’incidente rimane comunque un mistero: nel giro di pochissime ore sono arrivate moltissime domande e richieste di informazioni da parte di fan e follower preoccupati, ma Paola ha preferito non fornire dettagli sulla dinamica dei fatti.