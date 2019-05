Paola Perego chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Paola Perego è una conduttrice televisiva di 53 anni. Lei è nata il 17 aprile 1966 a Monza, in Lombardia, sotto il segno dell’Ariete, è alto 172 centimetri e pesa circa 58 kg. Trascorre l’infanzia a Brugherio insieme al papà, falegname e la mamma calsalinga: “Vivevamo in un appartamento piccolissimo, in modo estremamente semplice: giocattoli costruiti da papà, giochi in bottega con le formine e la segatura, vacanze sul Lago di Como, andata e ritorno in giornata con la seicento stipata dell’occorrente per il pic nic, abiti e scarpe che passavano dalla sorella maggiore alla minore… Il lavoro come barista, in una cartiera, e in un bazar, poi il sogno del posto fisso, del mitico stipendio sicuro con il quale si possono fare acquisti a rate.”

Successivamente si trasferisce a Milano e qui inizia a lavorare come modella. La Perego ha condotto numerosi programmi di diversa natura: sportivi, di intrattenimento ed anche reality show. Ma scopriamo qualcosa di più su di lei e sulla sua vita privata.

Nome: Paola Perego

Età: 53 anni

Data di nascita: 17 aprile 1966

Luogo di nascita: Monza (Lombardia)

Segno zodiacale: Ariete

Professione: Conduttrice Televisiva

Altezza: 172 cm

Peso: 58 Kg

Account social: Instagram, Facebook, Twitter

Sito Web: www.paolaperego.it

Paola Perego: Instagram

Paola Perego è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 256mila persone e con conta oltre 3mila tweet, qui ama condividere con le persone che la seguono e la supportano selfie, foto insieme ad amici e parenti, sono presenti anche scatti che riguardano il suo passato e la sua carriera. Il suo account ufficiale se volete seguirla è questo qui.

La 53enne ha un profilo su Facebook però non è molto attiva infatti condivide foto in modo sporadico, è seguita da 31mila persone e lo potete trovare qui. Su Twitter conta 318mila followers e oltre 17,3mila tweet, ama condividere pensieri o mementi che riguardano la sua vita privata. Potete trovare il suo account qui. Infine ha un sito web: www.paolaperego.it

Paola Perego: vita privata

Paola Perego si è sposata per la prima volta con Andrea Carnevale conosciuto a metà degli anni ottanta tuttavia. La coppia insieme ha avuto due figli, Giulia e Riccardo, ma nonostante ciò i due si sono separati nel 1997. Per le questo è stato un matrimoni molto difficile che l’ha portata sull’orlo della disperazione, è riuscita a ritrovare felicità solo 10 anni più tardi.

Nel 2011, infatti, dopo veri fidanzamenti si sposa con Lucio Presta, il suo manager. Nel 2018 diventa nonna, infatti la sua primogenita Giulia da alla luce il piccolo Pietro: “Diventare nonna è essere mamma due volte”.

Paola Perego: le difficoltà affrontata nella vita

La conduttrice ha rivelato dettagli poco conosciuti della sua vita privata passata: “Per anni il lavoro è stato l’unica cosa che io riuscissi a fare in pubblico. Andavo in onda con l’aiuto dei farmaci che il mio medico mi prescriveva. Lavoravo e poi mi richiudevo in casa. Soffrivo di attacchi di panico e non volevo ammetterlo. Me ne vergognavo, perché mi sembravano una debolezza inaccettabile. Non riuscivo a fare cose banalissime, come guidare”.

Poi ha aggiunto: “Adesso so perfettamente che cosa sono e che cosa voglio essere La consapevolezza non si raggiunge con l’età. Crescere aiuta, ma non basta per capire chi sei. Io ci sono riuscita dopo molti anni di lavoro su me stessa. A 30 anni mi sono separata dal mio primo marito (il calciatore Andrea Carnevale, ndr) rimanendo sola con un figlia di 4 anni e un figlio di pochi mesi Ero disperatamente sola. Il mio bambino soffriva d’asma, non dormiva la notte e io avevo paura a prenderlo in braccio: temevo di buttarmi dalla finestra insieme con lui”.

Paola Perego: carriera

Paolo Perego appare per la prima volta in televisione nel 1982, quando ha solo sedici anni con il duo comico Ric e Gian e con Teo Teocoli nel programma Ric e Gian Graffiti per la regia di Cino Tortorella.

Successivamente la troviamo in numero altre trasmissioni quali Autostop con Marco Columbro, Record Superecord, American Ball, Cadillac e Grand Prix.

Verso la fine degli anni 80 vince il Telegatto per aver condotto Calciomania mentre nel 1991 passa a Telemontecarlo, qui conduce Settimo squillo e Quando c’è la salute. L’anno successivo passa a Rai2 e la troviamo al timone di Mattina due, In famiglia, Pomeriggio in famiglia e Mattina in famiglia.

In seguito passa a Mediaset e conduce nel 2005 la Talpa e l’anno successivo la troviamo al timone di Buona Domenica. Quattro anni più tardi è alla conduzione di Guinness World of Records mentre nel 2012 conduce Top secret e Il bivio – Cosa sarebbe successo se. Dal 2014 al 2016 conduce Domenica In e dal 2018 Superbrain – Le supermenti e Premio Bellisario

