Giulia De Lellis si è pentita di aver scritto il libro, Le corna stanno bene su tutto mai io stavo meglio senza, sui tradimenti di Andrea Damante? Lei ha fatto chiarezza su Instagram

Giulia De Lellis dopo il suo ritorno di fiamma con Andrea Damante è stata lungo criticata dai fan di Uomini e Donne. Il motivo?

I telespettatori reputano incoerente la scelta dell’esperta di tendenze di pubblicare prima un libro in cui racconta per filo e per segno i tradimenti subiti dall’attuale accompagno per poi perdonarlo e tornarci di nuovo insieme. Per questo motivo, alcuni utenti della rete, le hanno chiesto se si fosse in qualche modo pentita di aver pubblico Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza.

La risposta di Giulia, che ha parlato anche dei tradimenti subiti da Damante, non è tardata ad arrivare, chiarendo una volta e per tutte il suo pensiero a riguardo.

“Se tornassi indietro, lo pubblicherei di nuovo” ha spiegato Giulia De Lellis sul libro contro Andrea Damante. “Perché non dovrei farlo, scusa? Ha fatto bene a me e ha fatto bene anche voi” ha aggiunto l’esperta di tendenze.

Giulia De Lellis dopo il ritorno con Andrea Damante ammette: “Ho rivissuto tutto”

Giulia De Lellis, dopo aver rivelato se pubblicherebbe ancora una volta il libro sul suo Andrea Damante, ha anche fatto una precisazione sull’uscita del suo libro sulle corna, che a un anno di distanza ancora fa discutere. Che cosa ha detto?

Giulia ha chiarito che il libro è stato scritto un anno prima della pubblicazione e non, ovviamente, qualche settimana prima come molti ipotizzano. Inoltre, è stato molto importante anche per lei, in quanto è riuscita a ripercorrere un pezzo importante della sua vita.

“Devo precisare che il libro è uscito un anno dopo averlo scritto” ha precisato Giulia De Lellis, che di recente è stata la protagonista di un retroscena sulla quarantena di Andrea Damante. “Rivivere tutti quei momenti, devo ammettere che mi ha fatto bene” ha aggiunto.

Visualizza questo post su Instagram missing the outside world ☁️🥀 Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 18 Apr 2020 alle ore 9:20 PDT

Libro o non, Giulia e Andrea sembrano aver recuperato la loro storia d’amore. Sarà forse merito di Iannone che ha avuto lo stesso effetto anche su Belen e Stefano?