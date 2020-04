Amici Speciali | Stash dei The Kolors sul suo profilo Instagram ha spiegato perché ha scelto di partecipare al nuovo programma di Maria De Filippi su canale 5.

Stash, oltre ad essere uno degli ex vincitori del talent show di Maria De Filippi, più popolari, da qualche anno ricopre il ruolo di insegnante all’interno della scuola. Qualche ora fa, è stata anche ufficializzata la sua presenza all’interno di Amici Speciali, il nuovo format di canale 5 che riunisce sullo stesso palco tutti i più grandi artisti scovati grazie al programma.

Sul suo profilo Instagram, dopo che è stato svelato il cast completo, il leader dei The Kolors ha voluto spiegare ai suoi fedeli sostenitori il motivo che ha spinto lui e gli altri membri della band a voler prendere questo progetto. Il motivo è piuttosto semplice: il programma ha lo scopo di raccogliere un’importante cifra da donare alla protezione civile per aiutarli a contrastare l’emergenza del coronavirus.

Non solo intrattenimento, quindi, ma anche un aiuto concreto alla società, ecco perché Stash ha scelto di partecipare ad Amici Speciali.

Stash dei The Kolors prima di Amici Speciali: “Abbiamo deciso di metterci in gioco”

Stash ha spiegato quanto importante sia, in questo preciso momento storico, poter scendere in campo e dare una mano al fine di combattere l’emergenza del Covid 19. Per questo motivo, non appena la produzione di Amici Speciali gli ha presentato il progetto, non ha avuto nessun dubbio sull’accettare.

“Io e i ragazzi abbiamo deciso di metterci in gioco” ha spiegato il leader dei The Kolors, che da ben due edizioni ricopre il ruolo di insegnante di canto ad Amici. “Vogliamo dare il nostro contributo umano ed artistico a questa fantastica iniziativa” ha proseguito. “Ritengo che in questo preciso momento storico, dobbiamo impiegare le nostre energie a disposizione dell’Italia per superare questo difficile periodo” ha concluso il cantante sul suo profilo Instagram.

Stash sarà ad Amici Speciali, pronto a dare il suo contribuito alla società.