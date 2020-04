Martina Stella | Foto audace dell’attrice per i fan in quarantena

Martina Stella rassicura i fan, la celebre attrice e showgirl mantiene il contatto con il suo pubblico anche in quarantena. Foto al mare con dedica.

La quarantena non finisce, si prosegue ma con qualche allentamento. Una sorta di ritorno alla normalità lo vedremo, forse, a partire da giugno quando – oltre alle attività commerciali – riapriranno anche locali e ristoranti (tenendo sempre conto di misure stringenti per evitare futili assembramenti). Una Fase 2, quella che sta attraversando l’Italia nella sua battaglia al Coronavirus, sui generis. C’è ancora molto da fare, non bisogna abbassare la guardia.

Non lo fa nemmeno Martina Stella, l’attrice e showgirl, infatti, aveva dei progetti in ballo. Ogni cosa si è fermata, quindi anche la sua carriera: non si arresta, però, la voglia di tornare alla normalità. La quotidianità, di questi tempi, si passa sui social network. Instagram è terreno fertile per mantenere un contatto con il pubblico, la celebre toscana non si sottrae a questo confronto mediatico. Posta foto, scrive frasi particolari, si presta talvolta persino a commentare le lusinghe che le riservano i fan.

Martina Stella, foto al mare: “Torneremo ad apprezzare le cose semplici”

“Dobbiamo continuare a lottare – scrive la Stella – restare ancora uniti ma distanti. Potremo presto apprezzare nuovamente le cose semplici. I bei ricordi hanno un valore prezioso, come una bella passeggiata o il bagno al mare, presto torneremo a rivivere tutto questo dandogli un’altra importanza. Forse maggiore. Presto tante novità, grazie per il vostro affetto quotidiano“.

La Stella, in quarantena come moltissimi, regala spunti di riflessione accompagnati da vecchie foto. Ogni scatto è un toccasana per l’estetica, anche l’occhio vuole la sua parte: a dar forza sono sicuramente le motivazioni che l’attrice e showgirl ha messo in evidenza, ma la grazia che accompagna le sue forme rende tutto più gradevole. Persino l’impasse che il Paese sta vivendo.

Nell’attesa di tornare a vivere tempi migliori, le atmosfere revival che Martina Stella propone sono una boccata d’ossigeno per i molti affezionati che solamente attraverso il Web possono ritrovare quella quotidianità di un tempo che, oggi, sembra essere così lontana. La bellezza, appunto, è nelle cose semplici come il suo sorriso nelle avversità. Un vero e proprio atto di coraggio, forse per questo ancor più rivoluzionario.

