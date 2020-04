Ilary Blasi compie 39 anni: per la conduttrice festa in famiglia mentre il marito Francesco Totti la spiazza così nel giorno del suo compleanno.

Ilary Blasi compie oggi, martedì 28 aprile, 39 anni. Per la bionda conduttrice è un giorno speciale da trascorrere con i figli Cristian, Chanel e Isabel e con il marito Francesco Totti che, nel giorno del suo compleanno, ha deciso di sorprenderla pubblicando su Instagram un dolcissimo messaggio.

Ilary Blasi compie 39 anni: il messaggio di Totti per il compleanno della moglie

Sempre più social, Francesco Totti usa Instagram per augurare buon compleanno alla moglie Ilary Blasi, la donna che è al suo fianco da anni e che gli ha donato tre splendidi figli. “Auguri amore mio, buon compleanno”, scrive Totti in attesa di poter regalare alla moglie una giornata indimenticabile insieme ai figli.

Quello tra la Blasi e l’ex capitano della Roma è un amore unico come ha raccontato lo stesso Totti ai microfoni di Verissimo. L’ex calciatore, ai microfoni di Silvia Toffanin, grande amica della moglie, ha raccontato i dettagli di un amore davvero speciale sin dal primo incontro:

“Ci siamo conosciuti tramite amici e la sorella Silvia. Eravamo in un pub a Roma, ma lei era nera perché le avevano rubato il telefonino e l’incontro durò 30”. Non mi filò di pezza. Lei era ancora fidanzata e io pensai ‘adesso, poi si vede’. Iniziammo a messaggiare, poi la invitai al derby del 10 marzo 2002 e mi disse che sarebbe venuta […] Con i miei amici decisi la frase ‘sei unica’ anche se non eravamo mai usciti insieme e non c’era mai stato un bacio […] Sembrava che avessi visto la Madonna. Lei e il calcio sono due cose opposte, non c’entrano niente. Stava in tribuna e io feci una bella partita e uno dei miei gol più belli così alzai la maglietta: era lei in tutto e per tutto, esteticamente, come persona, come mamma, in tutto”, sono state le parole di Totti a Verissimo.

A distanza di tantissimi anni, la Blasi e Totti sono sempre più innamorati. Totti, a Silvia Toffannin, ha raccontato di essere gelosa così come lo è la stessa conduttrice.