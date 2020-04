Belen e Stefano De Martino, secondo figlio in arrivo? Ecco tutta la verità sulla seconda gravidanza della showgirl argentina.

Belen e Stefano De Martino, secondo figlio in arrivo? La domanda continua a circolare sul web, ma la verità sulla presunta, seconda gravidanza della showgirl argentina sarebbe un’altra. Belen, infatti, non sarebbe incinta anche se il desiderio di regalare un fratellino o una sorellina a Santiago è forte.

Belen e Stefano De Martino: tutta la verità sul secondo figlio

Nessun bebè in arrivo in casa De Martino. Belen Rodriguez, infatti, non è incinta nonostante ci siano rumors su una seconda gravidanza della showgirl argentina. Ad alimentare le ultime voci è stata una foto pubblicata da mamma Veronica che, a Pasqua, ha condiviso su Instagram una foto della Rodriguez con un uovo di Pasqua sulla pancia.

In molti hanno pensato all’arrivo di un fratellino o di una sorellina per Santiago che ha da poco festeggiato i sette anni, ma a quanto pare, per il momento, il piccolo continuerà ad essere figlio unico. Il desiderio di allargare la famiglia, tuttavia, c’è. “Sì, un altro bebè sarebbe ben accetto”, ha più volte dichiarato la Rodriguez.

Perdutamente innamorati e nuovamente felici e uniti, Belen e Stefano stanno trascorrendo la quarantena a Milano con il figlio Santiago a cui dedicano tutte le attenzioni. La separazione ha così permesso ai due di ritrovarsi ed oggi sono ancora più uniti. A cercare il ritorno di fiamma, come ha svelato la Rodriguez in un’intervista a Verissimo, è stato proprio Stefano.

“Si può ricominciare, si può perdonare soprattutto e poi quando c’è l’amore, puoi fare finta di niente per un po’ di tempo. Però, per rinascere è importantissimo accettarlo, buttarsi e fidarsi […] E’ stato lui.Mi ricordo che ad un certo punto eravamo in macchina, mi stava portando a mangiare ad un ristorantino e si è fermato sull’autostrada. Ha accostato e mi ha detto: ‘basta, tu sei la mia donna. La smetti di scappare, questo è quanto e non ti do opzioni a dirmi di no tanto se mi dici di no io qua ci sto e da qui non mi sposto’. E da lì è ricominciato tutto come marito e moglie”.

Nonostante la voglia, dunque, Belen non è incinta. La conferma arriva anche dalle foto che pubblica su Instagram dove si mostra in super forma e con un ventre super piatto.